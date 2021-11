Zlatan Ibrahimovic vuelve a la Selección y se ilusiona con Qatar 2022

Zlatan Ibrahimovic volverá a vestir la camiseta de su país tras perderse la Eurocopa por lesión. El delantero del Milan de Italia se mostró feliz por su regreso y sueña con sacar boleto al Mundial de Qatar 2022.

“Se siente muy bien. ¡Al fin!”, comenzó el atacante que lleva 62 goles en 118 partidos disputados con su Selección. Y agrego: “Estoy aquí porque soy uno más. Si Janne Andersson quiere que juegue los dos partidos, los jugaré. Si quiere que juegue uno, lo haré. Todo depende de lo que él quiera”.

Sobre las lesiones que tuvo en los últimos años analizó: “Todos siempre queremos jugar pero tengo que encontrar el equilibrio adecuado teniendo en cuenta las lesiones que he tenido. La temporada pasada tuve más lesiones de las habituales. Pasados los 30 años me di cuenta de que el dolor no desaparece sino que se mueve, y lo que ha cambiado respecto al pasado es que yo tengo un fisioterapeuta que me sigue las 24 horas del día en Italia. En cuanto siento algo, trato de atenderlo inmediatamente".

Además, tuvo tiempo para mostrar su característico sentido del humor: "Aprendes algo nuevo cada día, conozco mejor mi cuerpo. Pero a medida que mi cuerpo envejece, mi cabeza se vuelve más joven y me veo mejor, soy más bello...”.

Suecia lidera el Grupo B con 15 unidades, dos más que España, su inmediato perseguidor. Este jueves, desde las 13, visitará a Georgia, mientras que el domingo, a las 15.45, recibirá a España en un partido clave pensando en la clasificación al próximo Mundial.