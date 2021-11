Tras el gran partido de Edwin Cardona, Oscar Ruggeri salió al cruce y atendió al colombiano

En el encuentro que cerró la fecha 20 del torneo de la Liga Profesional, Boca Juniors venció a Aldosivi de Mar del Plara por 3-0 con una actuación sobresaliente de Edwin Cardona. Post partido, los elogios para el colombiano no faltaron. Oscar Ruggeri, en el programa Equipo F, de ESPN, criticó al jugador.

Luego de que Mariano Closs recalcara la importancia de Edwin, el Cabezón salió al cruce: "No te entiendo. Me vuelve loco. Juega muy bien. Ahora me decís, 'mirá, hay que verlo bien, porque un día está bien y un día está mal'. Vos porque no jugás con él, que un día está bien y un día está mal. No podés, en equipo como Boca, decir 'y bueno vamos a ver si mañana esta…. uy, estuvo bien'".

"Y es tremendo. Cuando juega, juega bien. Estoy de acuerdo con vos, que cuando juega juega bien. Pero vos no podés comprar un jugar y decir 'este un pedacito sí, un pedacito, no", prosiguió el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Luego de debatir sobre los cinco millones que debería pagar el Xeneize por el pase del jugador, el conductor Sebastián Vignolo opinó: "Yo creo que juega cuando tiene ganas". El panelista no dudó en sentenciar: "¿Y pero cómo hacés? Estamos hablando de jugadores profesionales, de jugadores de nivel y de un club importante".