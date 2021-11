Gallardo y una inédita revelación sobre el día en el que Enzo Pérez fue arquero

El 19 de mayo de 2021 quedó en la historia de River Plate ya que ese día, ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, Enzo Pérez fue el arquero del equipo de Marcelo Gallardo, debido a que el plantel estaba diezmado por varios casos de coronavirus y ninguno de los porteros estaba en condiciones de jugar.

Anoche, durante la gala de la Fundación River, el entrenador del Millonario contó detalles desconocidos de aquella recordada noche en la que los de Núñez terminaron ganando por 2 a 1.

"En ese momento, después de todo lo que estábamos atravesando y la catarata de contagios que sufrimos, nos quedamos con muy pocos jugadores y Enzo, que había sufrido una lesión. Lo primero que se me ocurrió decirles, para relajar, a modo de chiste, fue 'somos lo que somos, vamos a tener que jugar como venga, pero necesito un arquero'", comenzó con su relato Gallardo.

Luego, insistió con su pedido: "Necesito alguien que vaya al arco". En ese momento, el Muñeco recuerda que "me miraron con cara de 'a ver quién se va animar' y Enzo me dijo 'si tengo que ayudar, voy ayudar, yo me animo'. Fue un día histórico a través de lo que estábamos viviendo, que no era para nada agradable y, sin embargo, yo creo que tiene que ver con la gran fortaleza anímica que tiene este plantel".

La semana pasada el mediocampista mendocino tuvo su homenaje en el Museo del club, donde instalaron un apartado en el que se recuerda su hazaña. River jugó ese día sin suplentes, a los cinco minutos ya ganaba por 2 a 0 y terminó imponiéndose por 2-1, sumando tres puntos vitales para clasificar a octavos.

El buzo verde que usó ese día, sumado a los guantes que le prestó Germán Luz, fueron subastados en la gala de la Fundación y en total se pagaron 7 millones de pesos por esos objetos preciados.