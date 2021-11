Turf: sábado imperdible en el Hipódromo de Mendoza

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy para ofrecer una nueva jornada de carreras (la número 16 de la temporada 2021). La jornada estará en escena desde las 11 y ofrecerá un total de once contiendas. La programación ofrece un buen mix de carreras cortas y largas y promete un buen marco de público a pesar de no correrse en un día habitual. En realidad la disputa de esta jornada estaba prevista para el domingo, pero fue reprogramada debido a que justamente mañana habrá actividad en La Punta (San Luis) y también cuadreras en San Carlos. La dirigencia del Hipódromo de Mendoza optó por “ceder” y rearmar su jornada, con el claro objetivo de cumplir con la institucionalidad y no perjudicar a otros circos de carreras.

El turf de la zona Cuyo fue duramente “golpeado” por la pandemia y parece no haber lugar para tantas carreras en simultáneo. Sobre todo por la falta de caballos y profesionales. Pero, en adelante habrá que replantearse algunos temas a nivel dirigencial. Tal vez no sea fácil con La Punta (parecen no tener interés en respetar fechas) pero si habrá que tener en cuenta que los festivales cuadreros que se realizan dentro de la provincia de Mendoza no deben “pisarse” con la actividad oficial. Desde esta columna celebramos y festejamos la realización de cuadreras en canchas de los distintos departamentos de Mendoza, pero la dirigencia deberá estar alerta para no oficializar fechas que pueden perjudicar al normal desarrollo de los domingos de carreras. Sobre todo porque el Hipódromo de Mendoza es la entidad madre de la actividad en la provincia.

En lo que respecta a la jornada de hoy en si vale la pena aclarar que la entrada es gratuita y que se permitirá el ingreso de hasta 5000 personas. La prueba central del día será una cuadrera de 350 metros que tiene a Euclidiana como gran figura. Mientras que entre las largas se destaca la sexta (para ganadores de una y dos carreras) donde Diamond Jump, The Prime Recit, Los Pasos y Aclamado Dubai buscarán ser figuras.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 1300 metros – 11 horas

(Perdedores)

1-Ricky Joy

2-Potri Free

3-Strike Force

4-Abuelo Alberto

5-Bauty Man

6-Cherokee Cause

GANADOR: (5) BAUTY MAN

ENEMIGO: (3) STRIKE FORCE

SPORT: (1) RICKY JOY

2da carrera – 11100 metros – 11.40

(Perdedoras)

1-Darkest Star

2-Black Porteña

3-Tamborilada

4-Ardisia

5-Bohemia Linda

6-(Bohama

6ª-(Garona

7-Run Luh8-Poniatowka

GANADOR: (4) ARDISIA

ENEMIGO: (5) BOHEMIA LINDA

SPORT: (7) RUN LUH

3ra carrera – 400 metros – 12.30 horas

(Concertada)

1-Floro Lethal

2-Cantora Toss

3-Arisin

4-Luz Cautiva

GANADOR: (3) ARISIN

ENEMIGO: (1) FLORO LETHAL

SPORT: (4) LUZ CAUTIVA

4ta carrera – 1200 metros – 13 horas

(Ganadoras de una y dos)

1-Ansinna

2-Kismara

3-Privileged

4-Adyra

5-(Largando por El

5ª-(Petals

6-Gala Mix

GANADOR: (1) ANSINNA

ENEMIGO: (5) LARGANDO POR EL y cia

SPORT: (3) PRIVILEGED

5ta carrera – 400 metros – 13.40

(Concertada)

1-Tranquinal Mix

2-Gracías Nevicata

3-Emperador Lake (Don Monchito)

4-Forli Day

5-Bomba Paint

GANADOR: (4) FORLI DAY

ENEMIGO: (1) TRANQUINAL MIX

SPORT: (2) GRACIAS NEVICATA

6ta carrera – 1200 metros – 14.20

(Ganadoras de una y dos)

1-Cazcabel

2-Rastreador Inc

3-Storm Title

4-Aclamado Dubai

5-Orfébre Joy

6-The Prime Recit

7-Navigatore

8-Diamond Jump

9-Los Pasos

GANADOR: (8) DIAMOND JUMP

ENEMIGO: (6) THE PRIME RECIT

SPORT: (9) LOS PASOS

7ta carrera – 325 metros – 15 horas

1-Lufke

2-Mister Lethal (Patita Dulce)

3-Pepino Pley

GANADOR: (2) MISTER LETHAL

ENEMIGO: (3) PEPINO PLEY

SPORT: (1) LUFKE

8va carrera – 1200 metros – 15.40 horas

(Perdedores)

1-Huixtan

2-Lusaka

3-Señorial Obi

4-Diógenes

5-Forest Rimaut

6-Eterno Hero

GANADOR: (5) FOREST RIMOUT

ENEMIGO: (6) ETERNO HERO

SPORT: (4) DIÓGENES

9na carrera – 500 metros – 16.20 horas

(Concertada)

1-Ricina

2-Saint Curl

3-Saracco

4-Penucho

5-Lactantius

GANADOR: (5) LACTANTIUS

ENEMIGO: (1) RICINA

SPORT: (3) SARACCO

10ma carrera – 350 metros – 17.20

Clásico:“Martín Fierro” (Concertada)

1-Euclidiana

2-Who Made Who

3-Monarca Runner

4-Loyal King

GANADOR: (1) EUCLIDIANA

ENEMIGO: (4) LOYAL KING

SPORT: (2) WHO MADE WHO

11ra carrera – 600 metros – 18 horas

(Concertada)

1-El Carrilero

2-Dom Mirsilo

3-Named to Succeed

4-Jonhdory

5-Sexy Dubai

6-Grey Joy

GANADOR: (1) EL CARRILERO

ENEMIGO: (2) DOM MIRSILO

SPORT: (5) SEXI DUBAI