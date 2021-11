La publicación de un juvenil que sacudió Boca y bancó un peso pesado

Sebastián Battaglia asumió en Boca con mucho conocimiento de los juveniles, tras su paso por la dirección técnica de la Reserva, y por eso le ha dado varias oportunidades a los pibes, quienes han respondido con creces y hasta han demostrado ser mejores que algunos "referentes", sin embargo hay uno que parece no estar contento.

Se trata del volante Alan Varela, de 20 años, quien prácticamente no ha tenido oportunidades mientras ve que el resto de los pibes suma minutos partido a partido, y por eso el jugador usó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje que, rápidamente, contó con el apoyo de un peso pesado de la historia del club.

"El tiempo pone todo en su lugar", disparó Varela en su cuenta de Instagram, junto a una foto suya jugando con la camiseta del Xeneize, y apenas unos minutos después recibió un comentario de Ever Banega, campeón de la Copa Libertadores 2007, la última que ganó Boca: "Exacto. Usted juegue, animal", escribió el volante del Al-Shabab Riyadh de Arabia Saudita.

Varela sorprendió con su buen fútbol no solo en la Reserva, sino las pocas veces que le tocó jugar en Primera, sin embargo el cuerpo técnico considera que aún le falta en lo defensivo, algo que creen clave para el mediocampo Xeneize. Para Battaglia y compañía, Campuzano tiene el equilibrio justo entre ataque y defensa, pese a que en las semifinales de Copa Argentina no aportó absolutamente nada ni en un aspecto ni en el otro, y un escalón más abajo aparece Esteban Rolón, quien aún no ha demostrado por qué fue contratado por Boca.

De los 15 partidos que Battaglia lleva como entrenador del Xeneize, Varela tuvo acción en solo cuatro: fue titular ante Platense y luego ingresó desde el banco frente a Racing, Rosario Central y Atlético Tucumán. En total, lleva sumados poco más de 165 minutos desde que el exvolante central es el DT.