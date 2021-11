Los dos jugadores que se van a la Selección Argentina y pierde Boca Juniors

Cristian Medina y Exequiel Zeballos se perderían el partido ante Aldosivi, que se jugará el lunes a las 21.15 en Mar del Plata, por haber sido convocados a la Selección Argentina. Los entrenamientos del combinado nacional en el predio de Ezeiza comenzarían ese mismo día por la tarde. Y no serán las únicas bajas en esta fecha FIFA....

Hasta el momento no hubo confirmación sobre si existirá un pedido del club a la AFA para que ambos futbolistas se sumen el martes y así puedan estar a disposición de Sebastián Battaglia en el choque contra el Tiburón. El argumento sería que son juveniles y es muy probable que no jueguen en la Albiceleste.



Si bien Medina y Zeballos tampoco son habituales titulares en Boca, el mediocampista estuvo desde el arranque en los últimos dos compromisos del Xeneize (ante Gimnasia y Argentinos). En caso de que finalmente no se consiga retenerlos podría reaparecer Rodrigo Montes o Diego González.

Otras bajas de Boca por Eliminatorias

Además de los dos juveniles convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina, hay más bajas para Sebastián Battaglia: Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron incluidos por Ricardo Gareca en la lista de la Selección de Perú, mientras que Norberto Briasco volvió a ser tenido en cuenta por Armenia y viajará a Europa para la definición de las Eliminatorias europeas.