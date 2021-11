La llamativa revelación de un campeón del mundo con la Selección Argentina

Sergio Batista habló en TyC Sports y dejó jugosas reflexiones sobre el momento de la Selección Argentina de Lionel Scaloni, en contraste con los tiempos en los que condujo al equipo.

"Hay trabajo, hay un proceso en juveniles. Hablo con mi hermano (Fernando Batista, DT de la Sub 23 y la Sub 20) y me dice que que Scaloni le pregunta por jugadores. Eso tendríamos que haber hecho hace 20 años, les echábamos la culpa a otros por no ganar nada y éramos nosotros. Nunca hubo esa clase de proyectos, estaba la desesperación por ganar y no se hacía ni una cosa ni la otra", consideró el Checho.

"No podés cambiar en 10 años siete técnicos e ir de un estilo a otro, vos con el jugador hoy en día no te conocés, si lo ves tres días... Por ahí estuviste en la Copa América un mes, y cuando vuelve el jugador tiene otro técnico. Siempre fui de la idea 'elegí un técnico ocho años y hacé lo que tengas que hacer'. Si ganamos, ganamos, después no es tan fácil ganar la Copa del Mundo. Pero un proyecto tiene que haber, y creo que hoy está", valoró el entrenador.

"Nosotros perdimos una camada de jugadores excepcional sin lograr algo y no por culpa de ellos, sino de lo que había detrás. Ellos jugaban en los mejores equipos del mundo, fue por todo eso de cambiar cosas en el momento", finalizó.