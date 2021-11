Gio Simeone le mandó un mensaje al entrenador de la Selección argentina

El delantero argentino Giovanni Simeone, figura con la camiseta del Hellas Verona, aseguró hoy que sabe que le tocará volver al seleccionado nacional mientras pasa un gran momento en Italia con seis goles en los dos últimos partidos, incluido un doblete a la Juventus.



"Cuando uno está citado ya te avisan una semana antes, te llaman los doctores antes. Sé que en algún momento me va a llegar un llamado a la Selección y volveré", afirmó el atacante.



Simeone lleva ocho goles en la Serie A italiana y es el segundo goleador del campeonato, apenas uno abajo del atacante Ciro Imobile (Lazio).



"Yo me preparo para todo, me preparo para el equipo, para estar citado, para un Mundial o para jugar un partido, después si me toca yo estoy listo. No espero en estar citado, yo me preparo y trabajo día a día hasta que llegue la chance", dijo el delantero de 26 años.



"Son momentos, con mi papá (Diego) siempre jodemos con que es una ola, cuando llega hay que agarrarla. Todos pasamos momentos buenos y malos en la carrera, la idea es prepararse para eso y mantenerlo. Lo mejor que hay es adaptarse constantemente, si me quedo con los dos goles de la semana pasada ya está, quedaron atrás", explicó Simeone en TyC Sports.



Además, el exBanfield y River destacó que en cada charla con su padre es "un plus" en comparación a otros futbolistas porque es un "entrenador top" del mundo, aunque aclaró que "nunca" se mete en los planteos de los equipos donde él juega por "respeto" al director técnico.



"El fútbol italiano está cambiando, cada vez hay más chances de hacer goles. El fútbol italiano es más táctico que defensivo, varios equipos intentan y eso significa que está cambiando positivamente. Yo ya llevo seis años acá y todo el tiempo estoy aprendiendo", cerró el atacante.