Fórmula 1: Max Verstappen domina el viernes ante un nervioso Hamilton

On top of the timing sheet to wrap up a Friday uD835uDD3DuD835uDFD9uD835uDD3CuD835uDD4AuD835uDD4BuD835uDD38 in Mexico City! #MexicoGP uD83CuDDF2uD83CuDDFD #ChargeOn pic.twitter.com/JTXh9uyRq0