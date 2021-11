Verstappen toma una decisión clave para ganarle a Hamilton el campeonato mundial de Fórmula 1

Como cada fin de semana de Fórmula 1, todo lo que rodea a Lewis Hamilton y Max Verstappen se magnifica, pero en ocasiones la culpa es de ellos mismos tal y como ha pasado en la previa de este Gran Premio de México.

Durante las conferencias de prensa del jueves, tanto el piloto británico de Mercedes como el neerlandés de Red Bull hablaron de su batalla, un duelo que llevábamos tiempo esperando y que a falta de cinco carreras distancia a ambos pilotos en apenas 12 puntos a favor de del equipo de las bebidas energéticas.

Según Hamilton, algunos pilotos llevan sus rivalidades demasiado lejos. El siete veces campeón del mundo cree todo el mundo debería medir más sus palabras de forma pública por varios motivos y, entre otros, se refirió a Verstappen debido a su corta experiencia en situaciones como esta, algo que cree que juega en su favor.

Pese a esas palabras del piloto de Mercedes, Verstappen, que en estos momentos lidera la clasificación de pilotos, prefirió mostrarse muy tranquilo y no entrar mucho en el juego de su máximo rival.

"Me gusta lo que estoy haciendo, eso me quita presión. No es la primera vez que estoy en una pelea por un campeonato, pero sí la primera en la Fórmula 1. Así que al final eso realmente no es demasiado diferente, necesito ganar, y eso es lo que he estado haciendo en el pasado también".

Hablando más concretamente sobre el tema de las rivalidades que parece mosquear a Hamilton, Verstappen se desvinculó de las declaraciones de su máximo rival y reconoció que no le importa todo lo que sucediese en el pasado de la Fórmula 1.

En una pregunta en la que mencionaron la histórica rivalidad de Ayrton Senna y Alain Prost, comentó: "Ahora necesito hacer lo mismo aquí. Y como ya he dicho en carreras anteriores, cuando el coche sea capaz de ganar, ganaré. Si el coche no es capaz de ganar, no ganaré. Y luego, respecto a la parte de las rivalidades, realmente no pienso en peleas históricas que ocurrieron hace muchos años entre dos pilotos. Eso es el pasado".

Por último, el #33 siguió en su misma línea y aseguró que sabe lo que tiene que hacer para salir victorioso una vez se cierre el telón a la presente temporada con la bandera a cuadros en el Gran Premio de Abu Dhabi.

"Solo me concentro en lo que tengo que hacer en la pista, tratar de sacar lo máximo posible. Así es como puedes terminar ganando el campeonato, tienes que tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos disponibles y por supuesto intentar vencer a tu rival".