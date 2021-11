Battaglia sorprendió a todos tras el triunfo de Boca con un palo ¿para Román?

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia destacó el esfuerzo de sus jugadores luego del triunfo por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en Mendoza, que le dio a su equipo la clasificación a la final de la Copa Argentina, y lanzó un palo inesperado que sorprendió a todos luego de una semana complicada por la derrota sufrida el fin de semana con Gimnasia y Esgrima La Plata.

"El rival fue muy duro, muy difícil, y por eso los jugadores merecen estar en la final y a seguir luchando", dijo el director técnico apenas finalizado el partido en el estadio Malvinas Argentinas, en diálogo con TyC Sports, la transmisión oficial del partido.

Battaglia elogió el trabajo de Argentinos Juniors al considerar que "ellos manejan bien la pelota y por eso el partido fue palo y palo, muy parejo, aunque en el segundo tiempo lo controlamos más, pudimos hacer el gol y ganar", describió.

Al cierre de la breve charla, Battaglia ironizó con lo sucedido después de la derrota ante Gimnasia y Esgrima, cuando el vicepresidente, Juan Román Riquelme, quien este miércoles estuvo presente en el estadio mundialista mendocino, entró a los camarines para hablar con los jugadores.

"Me voy rápido, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario", lanzó con una leve sonrisa el entrenador de Boca, que ahora espera por el ganador de Godoy Cruz-Talleres de Córdoba para conocer al rival de la gran final de la Copa Argentina.