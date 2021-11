Alejandro Fantino se sumó al picante cruce entre Oscar Ruggeri y Juan Román Riquelme

La sorprendente decisión de Juan Román Riquelme de bajar al plantel del colectivo tras la derrota ante Gimnasia de La Plata el pasado fin de semana 'para felicitarlos por su actuación' sigue trayendo cola. A las fuertes críticas de Oscar Ruggeri y Horacio Pagani, se les sumó la opinión -y anécdota- de Alejandro Fantino.

El conductor de ESPN, que en las décadas del 90 y principios del 2000 siguió las diferentes campañas del Xeneize como periodista partidario, aprovechó su programa para meterse en la interna y rememorar el día que 'casi se va a las manos' con Carlos Fernando Navarro Montoya, por aquel entonces arquero titular del equipo.

Para comenzar, contó: "A mí me vino a buscar un jugador y me mostró mucha hidalguía. Nos fuimos a pelear. Fue con Navarro Montoya. Yo lo mataba, lo destrozaba. Decía barbaridades. Era la época de Bilardo en Boca. Era un momento que Boca no andaba bien", y agregó: “Boca perdió 3 a 1 en Corrientes. En la trasmisión pido al aire que traigan la llave para abrirle las esposas que tenían amarrado al Mono contra los palos. La mujer lo escuchó y se lo contó”.

“Estábamos comiendo en un restaurante al lado del río. De golpe siento un brazo, una toma mata león, que me agarra de atrás, y me dicen ‘forro, seguís hablando al pedo. Forro’. Miro y (Roberto) Leto, que estaba atrás, le dice ‘Mono, pará’. Cuando nos vamos para atrás, como para surtirnos, Bilardo le grita a Leto para pararnos”, prosiguió la anécdota.

“Todo el restaurante se paró. Lo miro, él me mide. Y cuando lo miro a los ojos, como para pegarme, levanto la vista y viene uno limpiándose la boca con el brazo. Ahí dije ‘morí acá’. Era Gabriel Cedrés, que tenía fama de haberse agarrado con un plantel de los Pumas y haber sacado a tres por la ventana. Mirá lo grande del plantel de Bilardo. Cuando dijo ‘vamos a arreglar las cosas’ pensé que se terminaba acá. Nos abrieron las puertas para pelear al lado del río. A pelear, los dos solos, mano a mano. Cuando estábamos al lado del río, caminando, pensé ‘listo, nos vamos a cagar a trompadas’. Cuando llegamos me pidió explicaciones, pero bien, muy educado. ‘Sí, la verdad que soy un boludo’, le dije. No es que me achiqué, me pareció que el flaco estuvo bien en pedirle las explicaciones. Pero hubo un momento de tensión”, soltó Fantino.

Para finalizar, se refirió a las declaraciones cruzadas entre el Cabezón Ruggeri y Román Riquelme: "Esto al Cabezón no se lo vi nunca. Y a Riquelme tampoco. No lleguen a esto, porque está mal. Boquearse públicamente no les hace bien a ninguno de los dos. Ni a Oscar, que es muy querido por la gente, y tampoco a Román”.