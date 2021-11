Liverpool ganó y complicó el futuro del Atlético Madrid en la Champions

Four #UCL group stage wins out of four for the first time ever.



uD835uDDE6uD835uDDE8uD835uDDE3uD835uDDD8uD835uDDE5uD835uDDD5, uD835uDDE5uD835uDDD8uD835uDDD7uD835uDDE6 ?? pic.twitter.com/h33Ks0HtLm