Otro subcampeón del mundo dice adiós: se retira Maxi Rodríguez

El fútbol argentino se conmovió este viernes al enterarse que Maxi Rodríguez anunció su retiro del fútbol. El volante de Newell's, subcampeón del mundo en Brasil 2014, posteó un emotivo video en Instagram donde explica los motivos de la decisión y en que no puede aguantar las lágrimas mientras habla.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar, o que como jugadores de fútbol no queremos que llegue, este momento de dar un cierre a la carrera como profesional. Fueron muchos años de carrera y me brindé al máximo, me vacié por completo y ya no tengo más nada para dar", expresó el ahora exvolante de 40 años (cumple 41 en enero).

"Me gustaría que me recuerden como un gran compañero y una gran persona que es la mejor huella que puedo dejar", agrega sobre su anuncio "simple y sencillo". "Un abrazo al mundo del fútbol", concluye. Inmediatamente, la cuenta oficial de la Lepra rosarina compartió el video y escribió: "El día que nunca queríamos que llegue. ETERNAMENTE GRACIAS FIERA".

Con su decisión, son ocho los futbolistas de esa generación que le dijeron adiós al fútbol: Ezequiel Garay, Hugo Campagnaro, Pablo Zabaleta, Fernando Gago, Augusto Fernández, Javier Mascherano, Ezequiel Lavezzi y José Bastanta. Maxi, además, disputó los mundiales 2006 y 2010.