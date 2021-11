Mario Pergolini destrozó a Riquelme con duras frases sobre su gestión en Boca

Hace meses que Mario Pergolini se fue de Boca pero, cada vez que aparece en escena, se encarga de disparar con munición gruesa contra la actual dirigencia. En esta oportunidad, el apuntado fue Juan Román Riquelme, con quien no tuvo una buena relación durante su estadía como vicepresidente.

"En Boca se te abren puertas que nunca había visto. Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui", sostuvo en diálogo con A24 y luego comenzó a hablar de Román: "Es una excelente persona, pero no nos llevamos. Creo que caí en la trampa".

"Hay que tener gente capaz para llevar adelante el club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, esa es mi opinión", cerró. Pergolini se fue del club en marzo del 2021 y explicó: "Entiendo que es un trabajo para hacer en equipo y entre todos los que amamos a Boca, pero indudablemente ese equipo no ve en mí a alguien que lo pueda llevar adelante".

"Por esa razón pongo mi renuncia al cargo de Vicepresidente Primero del club de forma irrevocable con alto pesar y frustración. No vine al club que amo sólo a ocupar un lugar, sino a hacer. Y no pude", había escrito en una extensa carta. Al parecer, la herida no cierra.