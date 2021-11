Leonardo Ponzio: referente, emblema y el más ganador de la historia

Leonardo Ponzio, quien en enero cumplirá 40 años, se consagró, una vez más, campeón con la camiseta de River Plate. Como si fuese una película, el jugador más ganador de la historia del Millonario fue titular y capitán en la goleada ante Racing Club en el Monumental.

El León ha vivido dos etapas en la institución de Núñez. Se puso por primera vez la banda roja en 2007 proveniente del Zaragoza de España y debutó en un amistoso ante Boca Juniors, que fue triunfo por 2-0 del equipo dirigido por aquel entonces por Daniel Pasarella. El volante central volvería a España a fines de 2008. En esta primera etapa se coronó campeón del Torneo Apertura 2008.

En el año 2012, cuando River atravesaba el momento más duro de su rica historia, Leo rescindió su contrato (resignó su sueldo para pagar la clausula de salida), volvió a Argentina y se sumó al plantel dirigido por Matías Almeyda, que militaba el torneo de la Primera B Nacional. Luego de un duro semestre, el 23 de junio de 2012 el Millonario logró el retorno a Primera.

En 2013, bajo la dirección técnica de Ramón Ángel Díaz, el volante central se convirtió en titular indiscutido y referente de la institución. Un año más tarde, con el retorno de Fernando Cavenaghi le tocó ceder la capitanía. Pese a no tener un gran año desde lo futbolístico, no tener una gran relación con el DT de turno y no sumar muchos minutos en la recta final de la temporada, Ponzio festejó un nuevo título.

A mediados de ese 2014 se conoció la llegada de quien cambiaría la historia de la institución: Marcelo Gallardo. El León comenzaría siendo titular, perdería el puesto por bajos rendimientos y, en base al trabajo y esfuerzo que lo caracteriza, volvió a sumar minutos y de a poco se metió en el corazón de todos los hinchas.

Los años pasaron y Leonardo Ponzio siguió siendo una constante torneo a torneo. El capitán es hoy en día el mayor (y mejor) representante de la gloriosa etapa del Muñeco en estos siete años y medio al frente del club de Núñez. Con dos Copas Libertadores, la más recordada ante Boca Juniors en Madrid, en su haber, el santafesino suma 16 títulos y se convirtió en el más ganador de la historia del club, alcanzando nada más y nada menos que a Ángel Labruna, Ricardo Vaghi y Bruno Rodolf.

Los títulos: uno por uno