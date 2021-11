Qué dijo Battaglia de la lamentable reacción de Pavón al ser reemplazado

Después de caer por 1 a 0 ante Independiente en Avellaneda, el entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia confesó que terminó más preocupado por la reacción de ciertos jugadores, en alusión al episodio que protagonizó Cristian Pavón con Carlos Zambrano, que por la derrota ante el Rojo.

"Sí, eso me preocupa más", respondió el DT Xeneize ante la consulta sobre la reacción del delantero cordobés, quien manifestó toda su bronca al ser reemplazado y casi termina a las piñas con el defensor peruano Carlos Zambrano. "Tenemos que estar tranquilos y demostrar dentro de la cancha", agregó.

Además, consideró que "sin dudas que nadie quiere salir, está claro, pero uno tiene que tomar decisiones en el partido. Todos quieren jugar, está clarísimo, uno también entiende al jugador, pero tiene que saber que hay que estar tranquilo".

"Con el juego no me voy tan preocupado porque Independiente hizo el gol en el primer tiempo y no mucho más", remarcó el técnico boquense.

"Y en cuanto a los cambios numerosos (siete) que hicimos respecto del partido anterior con Sarmiento, obedecieron a la idea de darles fútbol a todos los integrantes del plantel", justificó ante la consulta de Télam.

Finalmente, los jugadores se fueron directamente al hotel Intercontinental porque en Independiente les cortaron el agua y no pudieron bañarse en los vestuarios del club de Avellaneda. "Nos cortaron el agua, se ve que... Vamos a tener que hacer lo mismo nosotros cuando vayan para allá", disparó Battaglia.