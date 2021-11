Claudio Paul Caniggia recordó a Diego Armando Maradona a un año de su fallecimiento

Claudio Caniggia fue uno de los grandes socios con los que contó Diego Armando Maradona a lo largo de su carrera dentro de una cancha de fútbol. A un año de la muerte del 10, El Hijo del Viento participó del programa F90 de ESPN y recordó, emocionado, algunos de los momentos vividos con el Pelusa.

"Significó una parte importante de mi carrera deportiva, más allá que después cada uno juega en un equipo. Significo mucho. Diego es un tipo noble, autentico. No me llamó la atención porque siempre fue el Pelusa. Para mi siempre fue un tipo de potrero, humilde, con corazón siempre generoso. Pude tener una amistad muy linda y lo agradezco. Agradezco haber compartido con el que yo considero el más grande jugador de la historia del fútbol", manifestó Caniggia.

"A mi me emocionan todos los homenajes y conmemoraciones que le hacen a Diego. Anoche en Nápoles, todo lo que le hicieron. Todo lo que le hacen constantemente y seguramente va a seguir porque es una leyenda, un mito. Es un tipo que ha dejado un legado que no ha dejado ningún otro jugador. Fue un tipo que trascendió mas que cualquier otro jugador en la historia. Ese es el legado que dejó Diego y yo me emociono cada vez que veo en las canchas como lo quieren", contó.

También, se reencontró con uno de los hermanos del Diego, a quien conoció antes que a él: "El Turco fue el primer Maradona que conocí. Fue en Chile. Cuando lo encuentro a Diego en mi primer partido de la Selección en Suiza, la primera palabra que me dice fue 'a vos ya te conozco porque mi hermano me ha hablado mucho de vos'. El Turco era el más chiquito del grupo".