La amenaza de Fernando Alonso a Lewis Hamilton y Max Verstappen que sacude a la Fórmula 1

Fernando Alonso vivió un Gran Premio de Qatar inolvidable. El español finalizó tercero en el circuito de Losail y regresó al podio de la Fórmula 1 después de siete años, algo que lo envalentonó de cara al futuro y por lo cual se animó a lanzar una firme advertencia para Lewis Hamilton y Max Verstappen, las máximas figuras del momento.

El asturiano habló después del GP de Qatar y aseguró que se siente "listo" y "fuerte" para volver a luchar por el título mundial en 2022 si es que su escudería, Alpine, le da un coche ganador para la próxima temporada.

Alonso confía en que si el equipo francés da en la tecla de las nuevas regulaciones que entrarán en vigor el próximo año en la categoría, estará en condiciones de ir por todo y desbancar a los máximos referentes de la actualidad.

"He vuelto para intentar luchar por el campeonato de nuevo", avisó el asturiano en diálogo con DAZN F1, y agregó que "es difícil de predecir lo que va a pasar en los próximos años, pero me encantaría estar en lucha con ellos y el que haga un buen coche el próximo año creo que será un reinicio para todos. Depende de nosotros fabricar un coche rápido".

Para la próxima temporada, todas las escuderías están trabajando en la construcción de sus coches sin saber lo que está haciendo el resto, de manera que no pueden comparar sus soluciones ni los datos del simulador con tiempos de vuelta de los otros, algo que podría emparejar las cosas.

"No es como este año, que fue una continuación de la campaña pasada. En 2022 todo el mundo tiene las mismas cartas, así que necesitamos jugar de forma más inteligente y ojalá que podamos crear un coche rápido. Si estamos en esa posición, me siento fuerte, me siento listo para afrontar la batalla y ya se verá qué pasará", concluyó Alonso en la rueda de prensa de la FIA.