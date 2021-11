Chelsea goleó a Juventus y manda en el Grupo H

El Chelsea se divirtió a costa de un Juventus de Turín superado, desarmado y bailado por los 'olés' del público y al que el equipo inglés demostró el par de escalones que tiene por encima en la élite europea (4-0).





Los vigentes campeones de Europa vengaron la derrota en Turín de la ida y se clasificaron para octavos, encaminando de paso la primera posición del grupo ante un rival con el que Maximiliano Allegri aún tiene mucho trabajo por delante y al que los tantos de Trevoh Chalobah, Reece James, Callum Hudson-Odoi y Timo Werner sonrojaron en Londres.



La diferencia entre Chelsea y Juventus fue palpable desde los primeros instantes, con un equipo reconocible, que se veía superior, y un conjunto italiano subyugado a lo que quisieran Tuchel y los suyos.



Y es que a Allegri aún le queda mucho trabajo por delante con una plantilla que no parece estar a la altura de las grandes noches europeas. Todo lo contrario de un Chelsea al que ni las bajas frenan. El equipo 'Blue' salía sin 'nueve' puro, con un tridente arriba más rápido que goleador, pero con eso le basta. Está tocado por una varita.



El primero en probarlo fue el 'killer' tapado de este equipo, un Reece James que buscó la sorpresa con una falta directa dirigida al primer palo a Szczesny. La pudo atajar el polaco, pero el córner siguiente fue clave.



Pelota al corazón del área, bola muerta en la frontal y el joven Trevoh Chalobah, a bocajarro, fusiló al meta para hacer su primer gol en 'Champions'. Revisó el VAR una posible mano en la jugada de Rudiger, pero determinó que no había pasado nada y el Chelsea ya tenía la ventaja.



Casi se la quita el abucheado Morata, el delantero que llegaba con cuentas pendientes ante una afición que aplaudía sus fallos. Pero el madrileño casi les acalla con una vaselina delante de Edouard Mendy que Thiago Silva salvó a la heroica en la línea de gol.



Esa jugada, junto a un disparo de Bentancur al filo del descanso, fueron las muestras de talento de una Juve grupalmente muy por detrás del Chelsea.



Y la inferioridad se amplificó en la segunda parte, con jugadas tan inocentes como un centro lateral del Chelsea, sin rematadores puros ante una defensa con Bonucci y De Ligt. La pelota, a la que no llegó ni por asomo Ziyech en el primer palo, le cayó a James, libre de marca en el segundo. El lateral no perdonó, volea a la red y sentencia moral.



Pero a la Juve aún le quedaba castigo por delante. Segundos después, los 'Blues' se plantaban en la cocina con una facilidad pasmosa, tras otra gran internada de James y Loftus-Cheek, ante la inocencia de tres defensas italianos, le sirvió el tercero a placer a Hudson-Odoi.



Con un partido muy completo y en el que redujo a la nada al Juventus, que terminó bañado por los olés del público y con la goleada redondeada por Timo Werner, el Chelsea firmó su pase a octavos, superando en la clasificación al equipo italiano, con el que está empatado a 12 puntos, y se jugarán el primer puesto en la última jornada.



Le valdrá igualar ante el Zenit el resultado que consiga el Juventus contra el Malmoe. Las malas noticias, las pérdidas por lesión de N'golo Kanté y Ben Chilwell, especialmente la del inglés, que se tuvo que marchar sin poder apoyarse en el terreno de juego.