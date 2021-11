Turf: Malaikan dio una gran muestra de su poderío

El Hipódromo de Mendoza asistió hoy a una de sus últimas jornadas de la temporada 2021 (sólo restan dos domingos en diciembre) y encontró en Malaikan al gran ganador del tradicional Clásico “Copa de Mendoza”. El pupilo de Villalba ratificó su gran momento venciendo de punta a punta y por once cuerpos.

La jornada contó con buen marco de público, algo lógico cuando las reuniones se corren los domingos y además ostentan una buena programación. El aspecto negativo fue que se terminó con casi 50 minutos de atraso. Las fallas en los horarios comenzaron en la primera del programa (un caballo se lesionó después del disco y el servicio veterinario tuvo que trabajar para retirarlo de la pista). Luego se agravaron por la decisión de “dejar jugar” a los apostadores aún cuando los horarios ya estaban defasados. Un nuevo criterio este de la dirigencia de pensar en el juego. Actualmente el Hipódromo cuenta con apenas seis ventanillas vende-paga y las apuestas no reciben incentivos o se modernizan desde hace más de 20 años. Pero hoy esta idea pareció haber cambiado y se “estiraron” los horarios. Ojalá esta nueva política sea sostenida en reuniones futuras con incentivos reales sobre las apuestas o al menos con mayor cantidad de máquinas de venta de boletos.

MALAIKAN Y SU CUARTA CONSECUTIVA

Malaikan se ha convertido en uno de los caballos más regulares e interesantes del medio. A sus tres triunfos consecutivos sobre la milla sumó hoy un muy destacado sobre 2000 metros. En la previa estaba señalado como el gran favorito, pero en la pista fue mucho más que eso. Largó y tomó la vanguardia a los pocos metros y así se vino hasta el disco. Siempre muy cómodo y demostrando que tenía energía de sobra para seguir demostrando su gran momento. Al final le tiró once cuerpos a Animal Instinct (su compañero de techo) y desató la gran alegría del clan Villalba y toda la gente linda de la caballeriza Cinco Hermanos. Uno-dos para recordar para el cuida Roberto Villalba y todo su equipo de trabajo. Justo en la jornada donde en la carrera anterior se recordó a su padre (el gran “Pocho” Villalba). Una tarde que seguramente toda la familia recordará por un buen tiempo.

Malaikan contó con la conducción de Jonathan Gómez, otro que atraviesa un gran presente.

LUCY ESTÁ PARA COSAS GRANDES

La gran Lucy Liuu sumó hoy su tercera victoria al hilo y se subió al podio de los “caballos del momento” de la provincia. La hija de Lucky Island venía de gran en gran forma en La Punta y hoy repitió en Mendoza en la que estaba señalada como la carrera más brava del día. La pupila del “Mono” Pelayes se trajo a la rastra a Emma County a quien terminó venciendo por dos y medio cuerpos en el buen tiempo de 1’ 17” 2/5 para 1300 metros (igualó récord). En la silla de la ganadora estuvo, nuevamente, el criterioso Jonathan Gómez.

Habrá que ver como sigue la campaña de Lucy Liuu, la verdad es que a esta altura pide a gritos una chance en los hipódromos centrales.

CAMBIO PORAY, UN EJEMPLO

El clásico cuadrero de la reunión quedó con poder del veterano Cambio Poray (tiene 17 años), quien a pesar de su edad le sigue dando alegría sus allegados. Esta vez venció por cuatro cuerpos a Manizio y terminó hecho un potrillo como siempre. Vaya desde aquí una gran felicitación para su cuida José Luis Bermúdez y su hijo Rodrigo (su jockey) quienes son los grandes artífices de que este animal siga siendo protagonista en todas las canchas más allá de su edad.

EL CRAK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada será para el gran jockey Sergio Fabián Fernández, quien se quedó con cinco de las once carreras disputadas en la reunión. Arrancó con Beauty is y siguió con Ricky Joy (gran doblete de la caballeriza Los Vascos). Y después continuó con: Forest Rimout (corre en serio la Remote), Carry City (repondió nuevamente el de Tony Vidal) y cerró la “quintina” con Guarro (también del cuida Rubén Stirpa que hizo un brillante triplete). Sergio Fernández demostró que está más vigente que nunca y la tribuna lo aplaude de pie.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras del Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 5 de diciembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “TUTUCA” - (Extraoficial) – 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° JEFE 58 C. López

2° FORASTERO 58 N. Aguirre 2 cpos

3° QUINTO PANTERA FED 58 R. Carrizo ½ cpo

U° VISIÓN SIX 58 S. Fernández 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,40. Dividendo de la Combinada: $ 1,80. Tiempo: 14” 3/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Gallineros. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “SOS BACÁN (2018)” - (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° BEAUTY IS 57 S. Fernández

2° PONIATOWKA 55 D. Ledesma 1 cpo

3° PRIMERA SPRING 53 F. Campos 5 cpos

4° BOHAMA 57 J. Gómez 3 cpos

U° MILAGRO PURO 55 W. Escudero ½ cpo

No corrieron: (2) BLACK PORTEÑA, (6) DERROCHONA SOY. Dividendo del Ganador: $ 8,25. Dividendo de la Combinada: $ 18,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,45. Dividendo de la Trifecta: $ 52,40. Tiempo: 1’ 12” 4/5. Por: Incurable Optimist y Highway Glory, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “LA WACHITURRA (2015)” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° RICKY JOY 57 S. Fernández

2° FARAÓN JOY 57 S. Quinteros 1 ½ cpos

3° STRIKE FORCE 52 E. Gaete 3 cpos

4° VECINO BUENO 55 C. López 4 cpos

5° BARÓN SUREÑO (**) 53 F. Campos distancimianto

U° SENSE FITZ (*) 56 E.Flores 2 cpos

(*) Partió con desventajas.

(**) Distanciado del 2do al 5to puesto por las molestiasocasionadas a Vecino Sureño.

No corrieron: (3) EMERALD ASIA, (8) LORD TRUMPH. Dividendo del Ganador: $ 4,80. Dividendo de la Combinada: $ 19,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,20. Dividendo de la Trifecta: $ 56,05. Tiempo: 1’ 26” 3/5. Por: Fortify y Shy Mandona, de 4 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Los Vascos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “CORREME VOS (2017/2018)” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° FOREST RIMOUT 57 S. Fernández

2° ESCARAMUZA SCAT 57 J. Gómez 7 cpos

3° PRADA GIRL 55 C. López 1 ½ cpos

U° TAMBORILADA 55 W. Escudero ½ pczo

No corrieron: (1) AQUIEN, (6) GALA MIX. Dividendo del Ganador: $ 3,15. Dividendo de la Combinada: $ 5,85. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Remote y Forest Kas, de 3 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “DON MATIENZO” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CÓMPLICE 59 J. E. Alves S.

2° SOY CUYANO 58 S. Calderón 3 cpos

3° SPRING EVER (*) 58 C. López distanciamiento

U° MARGEN DEL MUNDO 58 R. Bermúdez 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,85. Dividendo de la Combinada: $ 38,30. Tiempo: 17” 4/5. Cuidador: M. Arce. Stud: El Rancho. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

6ta carrera

Premio: “CAT’S AWAY (2019)” – (Cat. Int.) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CARRY CITY 58 S. Fernández

2° HALLEY 55 W. Escudero ½ cbza

3° EL COLMO 57 C. López 1 ½ cpos

U° YOCO EMBRUJADO 55 J. Gómez 2 1/2 cpos

No corrieron: (1) TOLUCA RYE, (6) TOP LEOPARD. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 9,80. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Cityscape y Miss Carry Top, de 5 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Nadime. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GUARRO 57 S. Fernández

2° GLORIOUS RECIT 55 W. Escudero 2 cpos

3° ORFEBRE JOY 55 S. Quinteros ¾ cpo

4° MUSCULANDO 57 A. Marti 2 ½ cpos

5° BAUTY MAN 57 D. Ledesma 2 cpos

6° CRUZADO DE OLVIDO 57 C. López 1 ½ cpos

7° AIRE PURO 53 F. Campos ¾ cpo

U° STORM TITLE 53 J. Gómez 12 cpos

No corrieron: (2) SANTO SAY. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 23,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,95. Dividendo de la Trifecta: $ 240,65. Tiempo: 1’ 24” 3/5. Por: Ever Peace y Vernita Queen, de 6 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La La Traición.

8va carrera

Premio: “FREE TERO” – (Extraoficial) - 400 metro

1° DON RAMÓN 58 C. López

2° MARCO LETAL 59 E. Zapata 1 ½ cpos

3° ZIPORAKAR 58 S. Calderón ¾ cpo

4° FORTY CUYANO 58 W. Escudero 1 cpo

5° EQUAL MARU 58 S. Fernández 1 cpo

6° REPORTING STAR 59 A. Bonada pczo

U° MAMÁ INCA 60 J. E. Alves S. 8 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,65. Dividendo de la Combinada: $ 5,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,70. Dividendo de la Trifecta: $ 97,70.Tiempo: 21” 2/5. Cuidador: I. M. Méndez. Stud: Sol Naciente. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

9na carrera

Especial: “ANTONIO VILLALBA” – (Categoría Interior) - 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUCY LIUU 52 J. Gómez

2° EMMA COUNTY 54.5 D. Ledesma 2 ½ cpos

3° DUNCANITA 53 F. Campos 4 cpos

4° WEEDING DUBAI 53 S. Quinteros 6 cpos

5° SEEKING CANDY 55 C. López 3 cpos

U° ORIENTAL BEAUTY 56.5 S. Fernández 1 cpo

No corrieron: (1) DOÑA MANUELA INC. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 7,65. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,65. Dividendo de la Trifecta: $ 24,30. Tiempo: 1’ 17” 2/5 (Igualó récord). Por: Lucky Island y Juana Fachera, de 6 años. Cuidador: M. Pelayes. Stud: Monita. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “COPA DE MENDOZA” – (Cat. Interior) – 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MALAIKAN 60.5 J. Gómez

2° ANIMAL INSTINCT 57.5 W. Escudero 11 cpos

3° WILD MASTER 60.5 F. Campos ¾ cpo

4° THE LAST ILUSION 60.5 A. Marti pczo

5° FORASTEIRO 56 C. López 1 cpo

6° MILONGA CORRALERA 57.5 S. Quinteros 2 cpos

U° VERTICAL DUBAI 60 S. Fernández 28 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,35. Dividendo de la Combinada: $ 11,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,75. Dividendo de la Trifecta: $ 292,60. Tiempo: 2’ 2” 3/). Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cinco Hermano. Candidato de El Relator / Noticias de Turf.

11ma carrera

Clásico: “HIPÓDROMO DE MENDOZA” – (Extraoficial) - 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAMBIO PORAY 59 R. Bermúdez

2° MANIZIO 60 L. Escudero 4 cpos

U° MISTER LETHAL W. Escudero ½ cpo

No corrieron: (1) DON ALEJO. Dividendo del Ganador: $ 3,80. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: J. L. Bermúdez. Stud: El Paco.