La revelación sobre Juan Román Riquelme que sorprendió al mundo Boca

Luego de la victoria de Boca sobre Sarmiento por 2-0, Cacho Riquelme, padre de Román, dialogó con TyC Sports y dejó una frase sobre los comienzos de su hijo como jugador que llamó la atención.

"Pensé que nunca iba a llegar a jugar al fútbol. Lo veía muy lejos. Miraba los jugadores de ese momento y decía 'son una cosa increíble, no se puede jugar tanto'. Yo ya estaba orgulloso con que haya jugado en inferiores de Argentinos contra Boca y River", manifestó el papá del máximo ídolo del Xeneize, que también agregó que él no quiso que el Diez se vaya de la Argentina.

Cacho fue noticia ayer tras el duelo entre Boca y Sarmiento debido a que se metió en una transmisión de radio para bancar a Edwin Cardona, algo a lo que hoy en su charla con Abran Cancha también hizo referencia.

Cacho Riquelme volvió a elogiar a Cardona: "Tiene cosas de Román"

"Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol", lanzó mientras Leto intentaba frenarlo con un "aterrizá, Cacho". "No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él", expresa el padre de Román ayer en el video que se hizo viral.

Hoy, en la entrevista con Abran Cancha, Cacho Riquelme volvió a elogiar a Cardona y aseguró: "Tiene cosas de Román". En tanto, no quiso dar ninguna opinión respecto a si debe o no seguir en Boca, que deberá poner cinco millones de dólares para hacer uso de la opción de comprar o bien negociar un nuevo préstamo a partir de diciembre.

Cacho Riquelme también tuvo elogios para River y Gallardo

“A mí me gusta el buen fútbol”, expresó Cacho Riquelme al hablar de Edwin Cardona y nombre a Julián Alvarez a la hora de mencionar a uno que le gusta de la vereda de enfrente.

“Cómo no te va a gustar (Marcelo) Gallardo”, respondió cuando le preguntaron por River y agregó: “No solo ganan todo, también juegan bien”.