A un mes de la carrera, Arabia Saudita no terminó su circuito de Fórmula 1

La Fórmula 1, la competencia más importante del mundo del automovilismo, está en la recta final de un campeonato apasionante: a falta de cinco carreras, 10 puntos son los que separan al holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), quien busca su primera consagración, y al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes). Pero todos los ojos están puestos en una situación preocupante: el circuito urbano de Arabia Saudita tiene sólo el trazado asfaltado, a menos de un mes de la celebración del anteúltimo Gran Premio de la temporada.

El circuito, construido a orillas del Mar Rojo en la ciudad de Yeda y catalogado como “el más rápido del calendario”, tiene la pista asfaltada y la mayor parte del trabajo de iluminación hecho. Luego, todo lo demás, está por hacerse: muros, boxes (el edificio está listo pero no han avanzado con su interior), cableado y accesos todavía esperan.

En el espejo retrovisor aparece el recuerdo del Gran Premio de Corea del Sur de 2010: el circuito callejero de la ciudad de Yeongam no tuvo la salida del pitlane que se había planificado, no estaba del todo nivelado y las instalaciones no estaban terminadas, pero, aún así, pudieron probar un auto de Fórmula 1 en la pista con dos meses de anticipación, lo cual ya es matemáticamente imposible para la de Arabia Saudita.

El director de Carreras de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Michael Masi, viajó a Yeda para ver el estado de las obras y dijo que no tiene dudas acerca de la celebración de este Gran Premio, que será vital en la definición del campeonato: “El plan es que la carrera se lleve a cabo el 5 de diciembre. Eso sucederá. Visto el progreso de las obras, no tengo razones para dudar de ello”.

El australiano Michael Masi

Mark Hughes, director de la empresa MRK 1, encargada de las obras del circuito junto con la empresa especializada Tilke, se mostró tranquilo ante esta alarmante situación: “El circuito de Bahréin fue construido en 16 meses. El de Abu Dhabi, en 18. Al de Tailandia lo construimos en 12 meses. Tilke tiene una experiencia bastante excepcional en la construcción rápida de circuitos”. A pesar de esto, aclaró que fue un “gran pedido” por parte de la Fórmula 1 de terminar este circuito en apenas 8 meses.

Así debería lucir el circuito urbano de Yeda

Lo cierto es que el circuito, más allá de que las obras se terminen a tiempo, no tendrá ningún tipo de prueba antes del arribo de los equipos del “Gran Circo”. En los casos de circuitos nuevos, suelen ser las categorías nacionales las que, con una exhibición, prueban el trazado antes de que lo hagan los pilotos de los monoplazas de F1.

Por su parte, Masi todavía tiene trabajo que hacer: además de esperar por la conclusión de las obras, tiene que homologar el circuito bajo los criterios y medidas de seguridad que exige la FIA. Este trabajo también deberá hacerse con el último circuito del calendario, Abu Dhabi, tras la remodelación del mismo.