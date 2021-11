El fuerte cruce entre Toto Wolff y Chris Horner que sacude la Fórmula 1

La relación de Toto Wolff y Christian Horner, jefes de los equipos Mercedes y Red Bull, está totalmente rota. Y una muestra de ello fue lo ocurrido durante este viernes cuando se cruzaron en la rueda de prensa previa a lo que será el Gran Premio de Qatar que se disputará el próximo domingo en el Circuito Internacional de Losail.

"No hay relación con Toto, hay competición. Hay respeto por lo que Mercedes y Lewis Hamilton han conseguido. No necesito salir a cenar con Toto. No necesito besar su culo. Otros jefes de equipo puede que lo necesiten", expresó el de Red Bull, quien reiteró que seguirán atentos a la performance de su rival y no descartó un nuevo reclamo: "¿Protestaría? Sí, absolutamente".

"Si creemos que el coche no cumple con la reglamentación, protestaremos. Las velocidades en recta que vimos en México y en Brasil. Quiero decir, creo que todos pudieron ver que la de Brasil no era una situación normal”, disparó en referencia al rendimiento contundente del Mercedes de Lewis Hamilton.

Y Wolff redobló la apuesta: "Creo que nadie se plantaría en la pista con un motor o coche ilegal. Estarías loco si lo hicieras. Hay respeto por las capacidades que tiene Red Bull, sin duda. Es duro porque es el Mundial. Antes era boxeo olímpico, luego profesional y ahora es lucha libre. Pero está bien, estamos en el ‘ring’ luchando. No se puede esperar otra cosa".

Durante la jornada, además, la FIA descartó una sanción contra Verstappen por la maniobra en Interlagos y Wolff se refirió al tema con mucha ironía: "Queríamos iniciar una discusión al respecto porque probablemente será un tema recurrente en las próximas carreras. Realmente no pensamos que llegaría más lejos", explicó y coincidió con Horner: "La diplomacia se acabó".