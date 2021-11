Segurola y Habana: la particular iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires con la esquina más maradoniana de todas

A falta de apenas ocho días para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires homenajearon este miércoles al 10 colocando una placa conmemorativa en el edificio ubicado en la esquina de Segurola y Habana, en el barrio de Villa Devoto, uno de los lugares donde vivió el ídolo y que quedó en el recuerdo de todos por una declaración pública del ídolo en su última etapa en Boca Juniors.

En este rincón, bautizado como la "Esquina Diego Armando Maradona", se encuentra la vivienda donde habitó el astro del fútbol durante varios años de la década de los 90, concretamente en el apartamento del séptimo piso. ras la muerte de Maradona, este edificio se convirtió en punto de peregrinaje para cientos de seguidores, que lloraron su pérdida e instalaron altares en su memoria.

Este homenaje fue impulsado por el diputado porteño Daniel Del Sol y aprobado por unanimidad en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. "Es un lugar, para nosotros, cultural, como hay muchas esquinas en la ciudad de Buenos Aires y no podíamos dejar pasar la ocasión de reconocer donde vivió con sus hijas", contó Del Sol en diálogo con la agencia EFE.

Vecinos de la zona participaron del homenaje.

En opinión del legislador, Maradona es para todos los argentinos un "sinónimo de felicidad", que consiguió el "reconocimiento del resto del mundo". "Maradona para nosotros siempre fue un emblema de alegría y felicidad por todo lo que nos dio. Simplemente queremos recordarlo bien, la alegría que nos dio, y bueno, feliz, por hacer este reconocimiento para él", concluyó.

La ubicación de este domicilio salió a la luz el 7 de octubre de 1995, en el partido que consagró el regreso de Diego Maradona a Boca Juniors. En ese encuentro, Maradona difundió públicamente su dirección después de una discusión con Julio César Toresani, futbolista de Colón.

"A Toresani le dije en la cancha que yo vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. No tengo ningún problema en que me venga a buscar", clamó el astro del fútbol al término del encuentro, en unas declaraciones que tuvieron una enorme relevancia en su momento. "Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura 30 segundos", concluyó el 10 para dejar otra de sus icónicas frases para la historia.