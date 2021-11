El seleccionado argentino confirmó su estatus de candidato en el mundial

El seleccionado argentino de pádel avanza con paso firme en el Mundial Qatar 2020, y dejó en claro su estatus de candidato al avanzar a cuartos de final sin perder un solo set.

Durante la primera fase, Argentina se midió contra Uruguay, México y Dinamarca. En total, durante los 9 partidos disputados el seleccionado argentino no perdió un solo set, y sólo entregó un puñado de games.

Si bien se esperaba una exhibición del poderío de Argentina en este mundial, en los partidos disputados se confirmó que en masculinos hay sólo un oponente que le puede hacer frente: España.

El seleccionado está encabezado por la leyenda del pádel, Fernando Belasteguín, y se completa con un grupo de jugadores que están en su mejor momento. Martín Di Nenno, Federico Chingotto, Agustín Tapia, Franco Stupaczuk, Juan Tello, Maxi Sánchez y el gran Sanyo Gutiérrez son estrellas del World Padel Tour, y ya demostraron estar a años luz de los jugadores de las otras selecciones.

Todavía no se ha decidido qué seleccionado enfrentará a Argentina en cuartos. Sí se sabe que no será el de España, ya que todo indica que sólo se enfrentarán en la final. No hay otra posibilidad, debido a que ambos conjuntos dominan la escena del pádel desde hace décadas.

España tiene en sus filas a algunos de los mejores jugadores del momento, como Juan Lebrón, Ale Galán o Paquito Navarro. Es por eso que se espera que la final, que llegará el sábado, sea un partido memorable. Se podrá ver, como los demás encuentros, en el canal de YouTube de la Federación Internacional de Pádel.