El anuncio que lamenta el automovilismo argentino: se retira Guillermo Ortelli

Guillermo Ortelli anunció su retiro del Turismo Carretera. El siete veces campeón, con mucha emoción, expresó que la carrera de San Juan será la última sobre el Chevrolet que alista el JP Carrera. Sin embargo, el presidente de la categoría (Hugo Mazzacane) confirmó que en la cuarta carrera de la próxima temporada, en La Pampa, será su despedida.

Hoy es el día más difícil, el que más nervioso estoy. Nunca me tembló el pulso en mi carrera deportiva. Pero hoy sí me pasa. Tuve la suerte de pasar por grandes estructuras y equipos. Les agradezco a todos ellos y a todos los que me apoyaron en mi carrera. A mi familia, a mis viejos, y anunciarles que la próxima carrera en El Villicum será mi última carrera", expresó muy emocionado.

El oriundo de Salto, entonces, que le pondrá fin a su extensa trayectoria luego de la próxima carrera de la “máxima” a disputarse el 5 de diciembre en San Juan, cuando cumpla 407 carreras, en las cuales consiguió además de los 7 títulos, 32 victorias, 98 podios, 92 series y 32 pole position.