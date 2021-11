Salió a hablar el periodista que le dijo "pecho frío" a Di María

Daniel Ordóñez estaba relatando el partido en Argentina y Uruguay por AM Nacional de Montevideo y soltó una frase polémica. "Si juegan dos heladeras, dos freezer, dos pecho frío como Di María y Dybala, Uruguay no podés perder, eh. Contra esos dos pecho frío no se puede perder", sostuvo. Y, lógicamente, se armó un escándalo.

Tras el golazo del "Fideo" con asistencia de Paulo, el periodista uruguayo quedó expuesto y su comentario se hizo viral en las redes, donde fue ridiculizado. Ahora rompió el silencio y dijo: "Es un despropósito y algo desmedido. Yo no quise ser ofensivo, Di María tiene una técnica estupenda. Pero es un jugador frío. En Argentina hubo colegas que pidieron que no fuera más a la Selección, lo trataron de muerto. Hasta la señora lo tuvo que salir a defender".

"Debería haber dicho 'frío', que es diferente a 'pecho frío', algo que se usa acá... Le dieron una trascendencia que no imaginé, yo no tuve intención de ofender. Puede ser crack y frío, como es Di María. En cambio, a Dybala yo no le veo condiciones", afirmó Ordoñez en el Diario Olé.

"Se le dio una trascendencia ofensiva para mí, para el país, los jugadores nuestros. De Di María se han dicho cosas peores en Argentina", se defendió el relator. Y aseguró: "Pasa que hoy hoy somos prisioneros y víctimas de las redes sociales, es tremendo lo que se ataca. Yo no ofendí a la persona de ninguna manera. Es una exageración lo que pasó".