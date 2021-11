La noticia sobre Roger Federer que lamenta el mundo del tenis

Roger Federer, quien debió ser intervenido quirúrgicamente tres veces en una de sus rodillas en los últimos 18 meses, aún no tiene fecha de regreso. Las lesiones sufridas por el suizo hacen dudar su presencia en el Abierto de Australia a principios de año.

“Volveremos a verle en acción el año que viene pero no sé exactamente cuándo. Está llevando a cabo una rehabilitación. Se está recuperando lentamente y no tiene ninguna prisa”, se sinceró el croata Ivan Ljubicic (entrenador) en una entrevista concedida a Sky.



El maestro suizo podría perderse por segundo año consecutivo el Abierto de Australia y no se cumplirían los deseos de la organización del ‘major aussie’ de reunir a los tres grandes contendientes por convertirse en el tenista más laureado de todos los tiempos, después de que el serbio Novak Djokovic igualara en el pasado Wimbledon la marca del suizo y el español Rafael Nadal con veinte grandes.



“Desearía poder elegir yo mismo el momento de mi retiro", y agregó: "No le tengo miedo al tiempo posterior. Mirka y yo hemos manejado bien el equilibrio de vida entre el tenis, la familia y los amigos, eso me enorgullece de mi carrera”, mencionó Federer en una entrevista brindada a la revista Ringier.

El que es para muchos el mejor tenista de toda la historia no juega desde el pasado 7 de julio de este año, cuando cayó en Wimbledon ante el polaco Hubert Hurkacz. Federer, por cuestiones de inactividad, salió del top ten del ranking mundial de la ATP tras más de cinco años.