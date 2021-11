Se confirmó una gran noticia para Scaloni y la Selección argentina

Lionel Scaloni recibió una gran noticia. Leandro Paredes realizó su primer entrenamiento a la par del plantel y llegaría sin problemas al encuentro que la Selección argentina disputará con Brasil del próximo martes en San Juan. "Primer entrenamiento junto al grupo, cada vez más cerca", manifestó el volante de PSG, a través de un mensaje en sus redes sociales.

El ex Boca se está recuperando de un desgarro en el cuádriceps derecho que sufrió ante Perú, a mediados de octubre, y no pudo volver a sumar minutos desde entonces, y en París no tomaron de la mejor manera la convocatoria del futbolista teniendo en cuenta que, según ellos, no estaba en condiciones físicas para afrontar la doble fecha.

Sin embargo, al igual que Lionel Messi, Paredes decidió viajar para compartir con el plantel y ahora resta saber qué decisión tomará el entrenador argentino: si le da minutos o lo lleva como posible variante. Ante Uruguay, su lugar fue ocupado por Guido Rodríguez, quien tuvo un flojo partido y no convenció.

El superclásico sudamericano se jugará en el estadio Bicentenario desde las 20:30 con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha; Uruguay será visitante de Bolivia en La Paz (17:00), Perú jugará con Venezuela en Caracas (18:00); Colombia recibirá a Paraguay (20:00) y Chile cerrará el programa ante Ecuador en Santiago (21:15).

Para sellar su pasaporte en la próxima jornada, al equipo de Lionel Scaloni le alcanzará con ampliar su diferencia de puntos con dos de los equipos que suman 16 unidades: Chile, Colombia o Uruguay. Si no se concretara la clasificación este martes, Argentina tendrá cuatro nuevas oportunidades de hacerlo frente a Chile (V), Colombia (L), Venezuela o Ecuador (V).