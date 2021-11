La revelación sobre Carlos Bilardo que conmueve al fútbol argentino

Restan días para que se cumpla un año de la muerte de Diego Maradona y Carlos Bilardo todavía no lo sabe. Jorge, su hermano, contó que los médicos siguen recomendando no contarle aunque el doctor pregunta por él: "Pregunta ¿el Diez donde está?, después se olvida, cada 20 días te pregunta, pero los campeones del mundo van", dijo en Resumen Deportivo.

Y agregó: "No le dijimos, el doctor dice para qué, para amargarlos. Por ahora no, más adelante o algún día. Le va a hacer más mal que bien. Si los doctores dicen que no, entonces es no. Hay dos enfermeros todo el día y le cambian de canal, lo van manejando y le ponen una serie. Hay que confiar en los doctores".

En la charla, además, expresó que el deseo del exentrenador de la Selección quiere ir a la cancha de Estudiantes: "Quiere ir a la cancha de Estudiantes. Íbamos a ir pero vino el Covid-19. Lo queremos llevar al country y después a la cancha, estamos cerca. A Carlos hay que reconocerlo como persona primero, un tipo honesto".

"Lo reconocen todos los jugadores del '86, del '90 y de Estudiantes. Lo adoran. A los de la Selección les hablás mal de Diego o de Carlos y te matan, te saltan a la yugular", añadió. Jorge, también, salió al cruce de Ricardo La Volpe quien se refirió sobre los supuestos permisos que Diego tenía durante el Mundial de México 1986.

Hay gente que quiere hacerse fama, largan cualquier cosa, hablaba de códigos y él tampoco los tuvo. Viene a ver si engancha club acá pero no engancha nada. Hay cosas que no podes decir, eso es de mala leche, cerrá la boca. Es fácil decir Diego se escapaba porque Diego ya no está, que vas a decirle que sí, que no, ya está", concluyó.