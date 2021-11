Por qué Sebastián Battaglia podría tener los días contados en Boca

Pese a que le cambió la cara al equipo en pocos partidos y lo metió en la gran final de la Copa Argentina, los días de Sebastián Battaglia como director técnico de Boca Juniors parecen estar contados y su futuro después de diciembre es una incógnita, ya que la decisión será del Consejo de Fútbol y la relación no es la mejor.

El exmediocampista, quien como jugador es el más ganador de la historia del club, metió al equipo en zona de clasificación a la Libertadores y en una nueva final luego de un pésimo arranque de la mano de Miguel Ángel Russo, y si consigue el título podría ser ratificado en el cargo, pero los resultado a tener en cuenta.

Después de perder ante Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Román Riquelme hizo bajar a varios de los jugadores del micro para que retornaran al vestuario y, aunque los protagonistas aseguran que hubo palabras de aliento, lo cierto es que el cruce fue duro y eso molestó en el cuerpo técnico.

De hecho, días después tras vencer a Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina, Battaglia ironizó al respecto frente a las cámaras: "Me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario", disparó con una sonrisa pícara.

Hace unos días Román apareció públicamente y se refirió a la situación del DT diciendo que "Miguel se fue un día y esa tarde presentamos a Sebastián hasta diciembre. Si decíamos que era un interinato se hubieran nombrado 74 técnicos que podrían venir. Soñamos que esté por muchísimos años. Es su club, su casa".

Según el diario Olé, desde el seno del club una fuente cerca al DT aseguró que "Battaglia está afuera en diciembre. Se la ve venir, sabe que lo sacan". Lo sucedido después del partido contra el Lobo rompió una relación que, de entrada, tampoco era muy amistosa. "Nunca congeniaron, fue una relación por conveniencia. Battaglia es Palermo, nunca Román. Y encima Román se mete en todo, es imposible laburar", concluyeron desde el club.