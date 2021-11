En medio de los rumores, la noticia que trae calma en Boca Juniors

Tras los rumores de su posible despido de Boca Juniors una vez finalizado el 2021, Sebastián Battaglia se mostró junto a Juan Román Riquelme en el predio que poseen el elenco Xeneize en Ezeiza. Ambos ídolos de la institución vivieron juntos lo que fue el triunfo de la reserva por 4-1 ante San Lorenzo.

El DT tiene contrato hasta finalizar el mes de diciembre y su futuro es una incógnita. Tras su primer partido al frente del primer equipo ante Patronato en el mes de agosto, el ex volante central mejoró la situación y volvió meter a Boca en zona de clasificación a las copas internacionales y, además, es finalista de la Copa Argentina.

Foto: TyC Sports

Pese a su buen presente en cuanto a los números, sus días en la institución de La Ribera parecen estar contados. Tras la derrota ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, la actitud del vicepresidente de hacer bajar al plantel del colectivo para 'felicitarlos' por su actuación, parecen haber tensado la relación entre ambos.

Battaglia, molesto por lo que pasó, se refirió al tema en sus declaraciones post triunfo ante Argentinos Juniors en Mendoza, por una de las semifinales de Copa Argentina. "Me voy. No vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario", concluyó con una sonrisa.