César Luis Menotti contó sobre la decisión que pudo cambiar la vida de Diego Maradona

César Luis Menotti recordó a Diego Maradona y reveló un dato que podría haber cambiado la historia de no solo el Diez, sino también de todo el fútbol mundial.

Menotti, emocionado, expresó que no solamente recuerda a Maradona sino que “a todo lo que significó Diego”, y reconoció en una entrevista con ESPN a casi un año de la muerte del Diez: “Me cuesta mucho, me cuesta mucho”.

César Menotti y Diego Maradona coincidieron en Barcelona, y el histórico entrenador argentino reveló algo que le dijo el Diez cuando se estaba por ir a Napoli.

Menotti llegó a Barcelona en 1983 ya con Maradona en el plantel tras la destitución de Udo Lattek y una temporada después dejó el cargo. “Me acuerdo cuando me fui del Barcelona porque había fallecido mi mamá y me había cansado, y me estaban ofreciendo renovar el contrato”, expresó el Flaco en ESPN.

Luego, el campeón del mundo en el Mundial de 1978 reveló: “Me acuerdo de una comida, hay un testigo que todavía está vivo pero no lo voy a mencionar, que Diego me dijo: ‘¿Es verdad que se va César? Si usted se queda, yo no me voy a Napoles’".

“Algo que me condenó para toda la vida cuando empecé a darme cuenta la realidad que estaba viviendo (en Napoles)”, reflexionó Menotti y contó: “Cuando Diego va a jugar el Mundial (el de México), yo sabía todo lo que le pasaba... Cuando dije que estaba viviendo como un barrilete un miserable periodista habló que yo había dicho que Maradona era un barrilete, y yo sabía todo lo que Maradona estaba viviendo, por eso dije que estaba viviendo como un barrilete y ahora va a estar concentrado”.