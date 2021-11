La Volpe y una declaración sobre Riquelme que enardeció al mundo Boca

Ricardo La Volpe brindó una extensa entrevista en ESPN y no se guardó nada. Tuvo un duro cruce con Oscar Ruggeri y también realizó una cruda sentencia sobre Juan Román Riquelme que llenó de bronca al mundo Boca. El exentrenador xeneize fue consultado sobre si el ahora vicepresidente jugaría en alguno de sus equipos y fue contundente: "Conmigo Riquelme no jugaba".

"A la gente hay que decirle que el Beto Alonso jugaba con un esquema 4-3-3, del mismo modo que Iniesta. Pero hay que explicar que el antiguo 10, como Kempes era distinto al que jugaba en un 4-3-1-2". Inmediatamente fue retrucado por el conductor del programa, quien le recordó que "Hazard e Iniesta destacaron su admiración hacia él" y, lejos de achicarse, redobló la apuesta.

"En el ámbito doméstico. Ustedes me quieren hacer creer que la rompió en todos lados, pero es como si dijera que Pumpido me enseñó todo en el arco, porque fue campeón del mundo y ganó todo. Pero no era el ideal para el puesto. Le costaban los centros y no era el mejor. Amadeo Carrizo fue el que nos enseñó a todos. Él bajaba los centros con una mano", explicó.

Además, recordó el campeonato que perdió en 2006 que pudo significar un tricampeonato para Boca: "Es cierto que me faltó un punto, pero significa que habré hecho un montón de puntos antes de las últimas dos fechas, El torneo lo perdí yo, sí. Pero llegué hasta la final, terminé primero. Perdí el campeonato faltando un punto, sí. Renuncié y no cobré un peso porque tengo ética".

"Hasta los últimos dos partidos hice todo bárbaro, pero al final cometí errores. Tendría que haber ido a comer o tomar un café con el Cata Díaz y Palermo para hablar de fútbol y que me contaran que era lo que no les gustaba, me faltó inteligencia", reconoció.