Scaloni respondió el pedido de Gallardo con una terminante frase

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, avisó hoy que esperará hasta el domingo en la mañana para definir el equipo para enfrentarse a Uruguay por el "cansancio" de sus dirigidos, y se refirió a los dichos de Marcelo Gallardo quien le pidió ceder a Julián Álvarez para que pueda ser parte del encuentro de esta noche con Banfield donde River defenderá la cima del torneo.

"Se habla mucho sobre cosas como la convocatoria de Julián y en la situación que estamos es imposible que lo cedamos en el medio de las fechas. Para él es una situación complicada porque River está peleando el torneo. A nosotros nos aporta siempre. Tenemos máxima comunicación con Marcelo, lo quiero aclarar porque se hablaron muchas cosas que no son ciertas", aclaró.

Sobre el once que buscará estirar el invicto explicó: "No podemos asegurar el equipo al cien por cien, vamos a esperar hasta último momento para definirlo. Más tarde entrenaremos, en cualquier caso, juegue quien juegue, sabemos que el rendimiento del equipo en Paraguay fue satisfactorio".

"Estamos a menos de 48 horas de la recuperación, hay cansancio.Acuña salió por una molestia, esperemos que pueda moverse con normalidad y para mañana decidiremos, no me gusta poner jugadores que no estén en condiciones", continuó. Así dejó abierta la incógnita sobre quién estará en el lateral izquierdo, lo mismo hizo sobre el derecho entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

"Evaluamos dosificar, ya con que un jugador descanse 20 minutos es importante. Necesitamos saber dónde estamos parados, tengo el equipo en la cabeza pero dependemos de la recuperación física", insistió. Acerca de Uruguay (16 puntos) destacó que es un seleccionado de "jerarquía con grandes futbolistas" pero aclaró que saldrá a jugar de la "misma manera".

Por otro lado se manifestó nuevamente sobre el partido suspendido contra Brasil en la triple fecha anterior y pidió una "pronta resolución" porque en noviembre se enfrentarán y todavía "no se sabe" qué pasará con esos tres puntos. Argentina tiene 19 y junto con Brasil (27) está invicto por lo que si sumara esos tres quedaría encaminado desde lo estadístico rumbo al Mundial de Qatar.