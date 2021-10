El gesto de Juan Román Riquelme con un hincha que conmueve las redes sociales

Si bien hace rato que Juan Román Riquelme dejó de jugar, pero los hinchas de Boca siguen emocionándose con solo verlo. Y este sábado, en las redes sociales, se viralizó un video que realmente conmueve. El ídolo recibió a Franco y el encuentro tuvo una carga emotiva que traspasa la cámara.

El vicepresidente se acercó al joven, con una bolsita en la mano, y sacó una camiseta con su eterno "10" que hizo llorar al fanático. "No me llore campeón, que me vas a hacer llorar a mí", le dijo Román mientras retrataban el momento. Luego, permiso mediante a la familia, le dijo si quería sacarse una foto con el plantel. Franco, además, le obsequió un dibujo suyo.

Minutos después también aparecieron las prometidas imágenes tanto la individual como la grupal con algunas de las glorias que hoy están en la estructura del club como Hugo Ibarra, Roberto Pompei, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, entre otros.