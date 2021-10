Uruguay y Colombia quedaron a mano en Montevideo

Dos paradas espectaculares de David Ospina y una intervención oportuna de Fernando Muslera ante un remate de Duván Zapata dejaron sin goles el partido en Montevideo entre Uruguay y Colombia por la undécima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



Al igual que lo había hecho pocos meses atrás en la Copa América, el portero colombiano fue la gran figura de un encuentro muy intenso y con muchas situaciones de gol en ambas porterías.



El entrenador Óscar Washington Tabárez sorprendió de entrada al dejar a Edinson Cavani en el banco de suplentes. Del otro lado, Reinaldo Rueda apostó por Carlos Cuesta en la defensa y Radamel Falcao García en la punta del ataque.



Con toques, presión alta y mucha gente en ataque, los primeros minutos de juego fueron todos del local.



Antes de los 10 minutos, el portero Ospina voló de manera espectacular para despejar un potente cabezazo de Diego Godín dentro del área chica. Enseguida, Luis Suárez se perdió un tanto de manera increíble.



Más tarde, el meta colombiano se volvió a lucir frente a un disparo de Federico Valverde.



Pasados los 20 minutos, el lateral Matías Viña se lanzó al ataque y asistió con un centro a Suárez, quien convirtió de cabeza. Sin embargo, el línea levantó la bandera y anuló el tanto por posición adelantada.



Uruguay siguió insistiendo, su rival no pudo desplegar el fútbol que pretendía el entrenador.



Mientras Wilmer Barrios y Matheus Uribe tuvieron dificultades para detener a los uruguayos, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Díaz no consiguieron el balón para asistir a los delanteros.



Sobre el final de la primera parte, el centrocampista Nicolás de la Cruz reemplazó al lesionado Giorgian de Arrascaeta en la Celeste. Enseguida, el árbitro Jesús Valenzuela marcó el final.



Para el segundo tiempo, Cavani y Darwin Núñez ingresaron por Suárez y Brian Rodríguez. En Colombia saltaron al campo de juego Jefferson Lerma, Roger Martínez y Duván Zapata.



El visitante mejoró con un buen trabajo de Díaz por el sector izquierdo y pierna fuerte en el sector central. Uruguay bajó su intensidad y atacó mucho menos que al inicio.



Antes de los 60, José María Giménez se sumó a la lista de lesionados de Uruguay y fue sustituído por Ronald Araujo. Enseguida, Cuadrado vio la amarilla en una jugada en la que pudo ser expulsado, algo que generó una fuerte protesta de Tabárez.



Con buenos minutos de Valverde y Rodrigo Bentancur, Uruguay recuperó la mitad de la cancha y otra vez tomó el dominio del partido. Luego el centrocampista de la Juventus fue reemplazado por Gastón Pereiro.



De contragolpe Colombia generó una de las más claras. Díaz se la llevó por izquierda y asistió a Zapata, quien perdió en el mano a mano frente a Fernando Muslera. Yerry Mina también pudo converir, pero su cabezazo también encontró la respuesta del portero local.



A los 80 minutos, Rueda apostó por Juan Fernando Quintero para manejar el balón colombiano, aunque el número 10 no pudo entrar mucho en juego.



Un cabezazo de Godín que se fue por arriba fue la última de un Uruguay que entre los fallos y las atajadas de Ospina se quedó sin anotar.



En el Gran Parque Central de Montevideo, el encuentro finalizó 0-0, resultado que dejó al local con 16 puntos y al visitante con 14. En la próxima fecha, la Celeste viajará a Argentina, mientras que Colombia recibirá a Brasil.