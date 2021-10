El Mago Coria se refirió a su momento como flamante capitán de Copa Davis

El extenista Guillermo Coria, quien llegó a ubicarse tercero en el ranking mundial en su mejor temporada, admitió hoy que el nombramiento como capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina le llegó "en un gran momento personal", en sus primeras reflexiones en el nuevo desafío que asumió como reemplazante de Gastón Gaudio.



"Esta capitanía me llega en un gran momento personal. Asumo una responsabilidad muy importante que me demandará mucho compromiso, rodeado de gente amiga como lo es la actual dirigencia de la AAT", expresó Coria en su primer contacto con los medios de prensa como capitán argentino, en las instalaciones del Club Harrod's Gath y Chávez, en el barrio porteño de Belgrano.



El "Mago" Coria, nacido en Rufino, Santa Fe, hace 39 años, fue designado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en reemplazo del "Gato" Gaudio, quien dirigió por última vez el equipo el 18 y 19 de septiembre pasados, en la clasificación a los Qualifiers de 2022 luego de haber superado a Bielorrusia por 4-1 en Buenos Aires.



"Estoy ansioso por tomar contacto con todos los tenistas argentinos, no voy a dejar a nadie de lado, y también pienso tener un diálogo permanente con sus entrenadores", añadió el tenista criado en Venado Tuerto y tercero del ranking mundial en 2004, cuando alcanzó la final de Roland Garros y perdió casualmente con Gaudio en una histórica definición argentina.



Coria recibió a los medios acompañado por el presidente de la AAT, Agustín Calleri, y por el vicepresidente primero, Mariano Zabaleta, quienes fueron contemporáneos en el circuito y en la presentación lo sensibilizaron hasta dejarlo al borde de las lágrimas.



"A Calleri lo conozco desde que tenía ocho años, con Mariano igual, recorrimos juntos una etapa como tenistas que fue inolvidable y la buena relación que tenemos influirá en mi gestión", recordó Coria.



El "Mago" se refirió a su gran objetivo que es conducir a la Argentina en el retorno al Grupo Mundial de la Copa Davis, para poder clasificar al equipo para las Finales de 2022 en Madrid.



"Estoy ansioso para que llegue diciembre y conocer a nuestro rival, analizarlo, luego que llegue marzo y poder jugar, si es en Buenos Aires mucho mejor", comentó Coria.



Argentina venció el mes pasado a Bielorrusia por 4 a 1 en una serie jugada en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y recién conocerá su próximo rival luego de las Finales del Grupo Mundial, que se celebrarán este año entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre en tres ciudades sedes: Madrid, Turín e Innsbruck.



Los cuatro semifinalistas del grupo de elite de 2021 se clasificarán automáticamente para las Finales de 2022 y cualquiera de estos equipos tendrá elegibilidad para recibir dos invitaciones para 2022, tal como ya le sucedió a la Argentina en 2019, por ejemplo.



Por su ubicación en el puesto 15 del ranking elaborado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) es muy probable que sea cabeza de serie.



"Ir a las Finales de Madrid será nuestra primera meta. Argentina tiene grandes jugadores y todos queremos competir con las potencias mundiales del tenis", subrayó Coria.



El santafesino mantendrá la base del cuerpo técnico anterior, con la incorporación del extenista Martín García, quien llegó a ocupar el casillero 21 del ranking mundial de dobles en su mejor temporada, aunque ya sufrió la primera baja, la del subcapitán de Gaudio en el ciclo anterior, Gustavo Marcaccio, quien ocupará otra función que le asignará la AAT en los próximos días.



Coria, capitán número 31 del equipo argentino de Copa Davis, llegó al cargo con un pasado brillante como tenista, con 9 títulos ATP, la mencionada final de Roland Garros y el podio del ranking en 2004.



"Intentaré transmitir toda mi experiencia en el circuito y en la Copa Davis. Al tenista no le gusta que le hablen demasiado, así que habrá que decir lo justo y en el momento indicado", reflexionó el "Mago",



Finalmente y relacionado con su mensaje inicial de que incluirá a todos, Coria fue consultado sobre el tandilense Juan Martín Del Potro, el héroe del equipo de Copa Davis que alzó el trofeo en 2016 tras vencer en la final a Croacia por 3-2 en Zagreb, quien lleva casi dos años y medio inactivo por una persistente lesión en la rodilla derecha.



"Tengo una buena relación con Del Potro, obvio que voy a conversar con él. Ojalá pueda volver a jugar y pueda retirarse en una cancha de tenis, Lo que transmite es muy importante, es bueno para los demás tenistas y me gustaría tenerlo en el equipo", concluyó Coria.