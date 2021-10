Gago reveló el robo con el que comenzó su amistad con Beckham en Real Madrid

Fernando Gago, hoy entrenador de Racing, tuvo una gran carrera como futbolista. Luego de brillar en Boca Juniors pegó el salto, sin escalas, al Real Madrid, donde se lo llegó a comparar nada menos que con Fernando Redondo, y allí tuvo la oportunidad de compartir vestuario con grandes estrellas mundiales como Raúl, Fabio Cannavaro y David Beckham, entre otros.

Y sobre este último reveló ahora una divertida anécdota. En una entrevista con el programa Contar la Vida, del canal DeporTV, Gago relató que "la primera vez que voy a un partido, me puse adelante en el micro, en un lugar que estaba vacío, porque me daba vergüenza sentarme al lado de grandes jugadores".

Gago repitió ese ritual hasta que unas semanas más tarde coincidió con Beckham en la concentración y allí se dio cuenta de que le había robado el lugar a la estrella inglesa. "Me siento, me pongo adelante en el micro, lo veo venir y pienso 'se va a sentar acá, este va a ser su lugar'".

Ante la incomodidad, el exvolante de Boca bajó la cabeza y allí Beckham se para a su lado, lo mira y rápidamente Gago le preguntó si era su lugar. "Me dijo que sí y me salí enseguida, pero me dijo que me quedara en el sitio. Fue todo muy natural", agregó Pintita, quien aseguró que finalmente "tuvimos muy buena relación durante seis meses y terminamos viajando siempre juntos".

Por último, sobre su llegada al Real Madrid con apenas 20 años, contó que se tomó con naturalidad el hecho de verse rodeado de estrellas y eso le jugó a favor para adaptarse rápido. "Me cambiaba al lado de jugadores con los que jugaba a los 10 años en la Play. ¡Para mi era normal! Eso era un plantel de fútbol y yo iba a jugar", concluyó.