Desde Boca confirmaron qué pasará con Marcelo Weigandt

Marcelo Weigandt sufrió una luxación en su hombro derecho -en la derrota de Boca frente a Vélez- y, después de unos días de interconsultas, finalmente decidió pasar por el quirófano y operarse. Así, su ausencia se extenderá por, al menos, cuatro meses.

El futbolista se tomó unos días para pensar qué hacer y, si bien inicialmente se mostró en contra de operarse, finalmente decidió pasar por el quirófano y evitar que la lesión se agrave con el tiempo. "Me explicaron que, de seguir jugando con esta lesión, se podía empeorar el cuadro y no sería beneficioso para nadie. En un primer momento al sentirme bien, me traicionaron las ganas de jugar en el equipo de mis amores y pensé más con el corazón que con la cabeza. Hoy, después de haber hablado con el cuerpo médico del club que me vio crecer y en los que confío plenamente voy a someterme a lo que ellos crean necesario para volver en plenitud lo antes posible a dejar la vida en cada partido", expresó el futbolista desde su cuenta de Instagram.

El médico de Boca, Rubén Argemi, había anticipado la decisión de Weigandt, en una entrevista con ESPN: "Cada luxación va rompiendo los huesos. Por su bien, por su salud, le decimos que se opere lo antes posible. Es lo mejor para su carrera deportiva".

De todas formas, también dejó en claro que no lo podían obligar y que la decisión sería de Weigandt y su familia: "Estuvimos hablando con él y su papá durante media hora. Le recomendamos firmemente que se opere. Obviamente, le dimos todos los estudios para que lo vea un especialista de su confianza durante el día de hoy. Nos parece muy bien. Los papás se tienen que sacar las dudas".

"Nuestra recomendación es que, por el bien de su futuro deportivo y su salud, haga la operación lo antes que pueda", agregó Rubén Argemi. Y sentenció: "Se lo dije al padre hoy. Si fuera mi hijo, lo opero".

