La declaración de Max Verstappen que sorprendió al mundo de la Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen no se mortifica por conseguir el campeonato de la Fórmula 1 y aseguró que no le cambia la vida el hecho de conseguir el título.

"Para ser honesto, para algunos sí cambia tu vida, pero para mí no. Por supuesto que es mi objetivo, y siempre trataré de hacerlo lo mejor que pueda, pero no va a cambiar mi vida en términos de cómo la vivo o lo que voy a hacer después", declaró Verstappen en una visita a ExxonMobil, socio de combustible de la escudería Red Bull.

Además, el joven indicó que nunca estaría triste por no ganar un campeonato y dijo que además del automovilismo hay cosas más importantes en su vida.

"Veo a muchos pilotos felices o a gente que no ha ganado un campeonato. Creo que lo que hagas en la pista no debería influir en tu vida personal. Al menos yo no sería una persona triste si nunca ganara un campeonato. Tendré muchas cosas que hacer también después de la Fórmula 1. Para mí la Fórmula 1 es una parte de tu vida, pero en realidad lo más importante es lo que está fuera de la Fórmula 1. Quizá (algunos) no sepan realmente cómo afrontar eso", señaló el neerlandés.

A pesar de no estar obsesionado, Verstappen tiene el anhelo de consagrarse como campeón del mundo, sin embargo, el piloto tiene claro que no le preocupará el hecho de que no le llegue esa posibilidad.

"Si más tarde puedo decir 'he ganado el campeonato del mundo', entonces es genial, es increíble y algo con lo que sueñas, pero si no se materializa por razones obvias, donde no tenías el paquete adecuado para hacerlo o simplemente no encajó o tuviste mala suerte, entonces que así sea. No es que vaya a despertarme en mitad de la noche por tener pesadillas al respecto. Para mí no va a cambiar mi vida", sentenció.