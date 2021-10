Lewis Hamilton conmovió a la Fórmula 1 con una desgarradora confesión

Lewis Hamilton está protagonizando una de las luchas más atractivas de los últimos años en la Fórmula 1. El piloto de Mercedes lidera el certamen, por apenas dos puntos sobre Max Verstappen, pero en diálogo con "Sky Sports" abrió su corazón y conmovió a todos al reconocer que pensó en dejarlo todo en estos tiempos.

"He tenido muchos momentos, en estos últimos cuatro o cinco años, en los que he pensando que no sé si quiero seguir dándolo todo. En si seguir sacrificando mi vida personal", reveló y agregó: "Hay otras cosas que quiero hacer, cosas normales... Pero pienso que soy muy afortunado por poder hacer este trabajo".

"Esto es una pequeña parte de tu vida. Luego, como piloto retirado, hay muchísimo tiempo por delante", expresó Lewis que además se refirió a la frustrada posibilidad de correr con Ferrari: "Nunca ha sido posible y nunca sabré exactamente por qué. Les deseo lo mejor y en mi futuro próximo seguiré impidiendo que ganen el campeonato del mundo".

"Por supuesto que miro el color y el rojo, es que... sigue siendo el rojo. Tengo un par de coches Ferrari en casa, así que sí que puedo conducir uno, ¡pero no el de F1!", cerró entre risas. La 16ª carrera de la temporada 2021 de Fórmula 1 se celebrará del 8 al 10 de octubre en el circuito de Istanbul Park, sede del GP de Turquía.