El Patrón Bermúdez no se guardó nada sobre la actualidad de Boca y lanzó varios dardos

Jorge Bermúdez, exdefensor multicampeón con el Boca de Carlos Bianchi y actual integrante del Consejo de Fútbol del club de la Ribera, apareció públicamente este martes para hablar de la actualidad del equipo y allí tocó varios temas, disparando algunos dardos venenosos y revelando detalles desconocidos hasta ahora.

El Patrón estuvo como invitado en el programa Equipo F, de ESPN, y entre otros temas se refirió al escándalo que protagonizó Boca en Brasil luego de ser eliminado de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. "Sufrieron muchas agresiones y se reaccionó como seres humanos. Hablar sobre nombres propios no está bien cuando se habla de imágenes que solamente se difundieron las que quisieron. Antes hubo agresiones, hubo agresiones verbales. Nos tuvieron sentados en el aeropuerto de Brasil una hora. Hubo declaraciones del presidente de Atlético Mineiro que la íbamos a pasar muy mal. Hubo fuegos pirotécnicos con la policía observando", comenzó relatando el colombiano.

"Y después del partido, después de los 90 minutos increíblemente con la decisión del árbitro, hubo atropellos. Después vino la reacción. Todo se ha tenido que ver. Yo creo que tienen muchas más imágenes. Un policía casi me quiebra un palo por la espalda. ¿La vieron? El estadio tiene más de 30 cámaras internas. Me sorprende que no salieron publicadas", cerró al respecto.

El caso de Sebastián Villa

Por otra parte, Bermúdez habló de la situación de Sebastián Villa, quien se ha cansado de cometer actos de indisciplina y que este año decidió dejar de entrenarse con el plantel para viajar a su país, supuestamente para acompañar a su madre delicada de salud, pero mostrándose de fiesta en las redes sociales.

"La situación de Villa es de las cosas que más tristeza me ha dado, por colombiano, porque en su momento a Sebastián se lo ha apoyado muchísimo. En ese momento, recibimos muchos palos, pero entendimos que hay que dejar pasar los malos momentos. Hoy estamos viviendo el fruto de una mala decisión del chico", dijo en relación a la denuncia por violencia de género contra el delantero.

Finalmente, Bermúdez deseó que "ojalá entienda que, con consideración y respeto, se puede volver a insertar, si el grupo lo acepta. Ya lo dijo el capitán (por Izquierdoz), habrá que volver a confiar en él. Ojalá pronto vuelva al grupo".

La comparación entre Bianchi y Gallardo

"Me encanta", comenzó diciendo el Patrón sobre los dos entrenadores más ganadores de la historia de Boca y de River. "Hay uno que es un papá y el otro es el hijo. Cuando comparan el papá con el hijo... En la manera de actuar, de conducir... Carlos sería el papá. Y el hijo que hace las cosas muy bien, que es un gran entrenador, es Gallardo", analizó el exdefensor.

"Tuve la oportunidad de vivir un ciclo. No tengo la oportunidad de vivir el otro. No puedo ser grosero en mi aseveración", concluyó al respecto.

La frase de Riquelme para Cavani

Finalmente, Bermúdez se refirió al último mercado de pases, en el que sonó con mucha fuerza el nombre de Edinson Cavani como posible refuerzo de Boca Juniors, y reveló un detalle desconocido de las negociaciones que, finalmente, no llegaron a buen puerto ya que el uruguayo decidió quedarse en el Manchester United.

"Recuerdo la conversación de nuestro vicepresidente con Cavani. ¿Saben cómo lo quiso convencer?", comenzó relatando al respecto el Patrón, y allí reveló la frase que le dijo Riquelme para tentarlo: "Vení y sentí lo que es hacer un gol en la Bombonera".