Honda tomó una contundente decisión que lamenta la Fórmula 1

Red Bull dejará de tener motores Honda desde la próxima temporada. La escudería nipona decidió irse de la Fórmula 1 pero seguirá ayudando al equipo austriaco que quiere poner en marcha su propia empresa de motores, Red Bull Powertrain. Las unidades se ensamblarán en Japón, seguirá proporcionando apoyo de ingeniería y asistencia en las operaciones de carrera.

Pero a pesar de los rumores de que su salida podría no ser absoluta, el fabricante dejó en claro que no hay intención de volver y que no hubo conversaciones sobre alguna participación en las unidades de potencia de nueva generación. "No hay ninguna posibilidad de cooperación para las unidades de potencia de próxima generación", afirmó Koji Watanabe, director de la compañía.

Que además agregó: "Todos nuestros ingenieros que participarán en el lanzamiento de Red Bull Powertrains, es sólo un puente en 2022, o un apoyo, para que puedan iniciar su departamento de motor sin problemas. No puedo hacerlo (trabajar en un proyecto de 2026) aunque me lo pidan. No tengo intención de hacerlo ahora, y no he recibido ninguna petición".

Los actuales fabricantes de motores continúan las conversaciones sobre el nuevo reglamento para el 2026, con la esperanza de que un acuerdo para abandonar el MGU-H sea suficiente para convencer a Porsche o Audi, que participaron en la reunión que se desarrolló en Monza. La FIA, en tanto, guarda silencio sobre el progreso de las negociaciones.

Las nuevas unidades de potencia se crearán bajo un régimen de control de costos que va ligado al implementado a los equipos este año, un contexto en el que los recién llegados piden concesiones adicionales tanto en el aspecto financiero como en las limitaciones vinculadas a las horas de banco de pruebas. (con información de Motorsport.com)