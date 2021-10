Confesó ser antivacunas y la Fórmula 1 tomó una terminante decisión

Un hecho insólito tuvo lugar en la Fórmula 1: el conductor del coche médico, Alan van der Merwe, confesó que rechazó vacunarse contra el coronavirus y desde la organización lo apartaron de su puesto por lo que resta de la temporada.

El empleado en cuestión dio positivo por segunda vez en pocos meses y no pudo ocultar su decisión. "El hecho de que no elija la conveniencia sobre mi propia salud no significa que esté tomando decisiones por egoísmo. Todos queremos estar saludables", se justificó el hombre a través de sus redes sociales.

"Las vacunas están demostrando que son seguras y efectivas para la gran mayoría de las personas. Pero ¿y si no estás en la mayoría?", cuestionó luego, posicionándose en contra de las numerosas recomendaciones mundiales para vacunarse.

"Soy plenamente consciente de que potencialmente tendré menos posibilidades de empleo o que mi libertad de movimiento se verá restringida en función de mis elecciones. Evitaré los riesgos, por muy pequeños que sean, pero no nulos, de la vacuna hasta que los datos sugieran que tenga ventajas para mí y para otros, si es que alguna vez se demuestra que las tiene", sentenció.