Turismo Carretera: Ortelli perdió la paciencia y su futuro es incierto

Guillermo Ortelli sigue sin poder recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo en el Turismo Carretera. El siete veces campeón hace cinco años que no gana una carrera (70 en total), pasó por diferentes equipos en ese lapso y regresó al JP Carrera donde tampoco logra encontrar el rumbo.

Se volvió muy preocupado de la competencia disputada en San Luis y si bien dijo que continuará al menos un año más en la Máxima, su futuro vuelve a ser incierto. "Va muy mal, vengo dando pena. No dobla… No dobla nada, sigue derecho en todas las curvas. Es inútil seguir así", dijo tras abandonar en el Rosendo Hernández y los fanáticos se preguntan si seguirá.

De los 32 pilotos que disputaron las 12 fechas de la temporada 2021, solo uno sumó menos puntos que Guillermo Ortelli, que está 40º en el campeonato. Es Facundo Della Motta (Torino), quien tiene 74,5 unidades, 27 menos. Su mejor resultado en finales fue el 14º puesto en el “Desafío de las Estrellas”, y la posición más destacada en clasificación la consiguió en San Nicolás II (22º).

En diálogo con Solo TC, Ariel Lucesoli, director técnico de la estructura que conduce Gustavo Lema, explicó: "Nos está costando tener un auto equilibrado. Por momentos tiene una tendencia y después cambia. Si supiéramos cuál es el inconveniente lo hubiésemos solucionado. Tiene una puesta a punto similar al de Ardusso, pero los comportamientos son completamente distintos".

"No digo que con este coche (Ortelli) no va a poder funcionar bien, de hecho hubo carreras en las que funcionó bien. Descarto que tenga un problema. Lo que no quiere decir que por ahí se busque armar un Chevrolet nuevo", agregó. El 31 de octubre será la próxima presentación del TC, cita que puede ser un punto de inflexión en su carrera deportiva.