La paciencia de los afortunados que lograron conseguir una entrada para ver a Messi

El Monumental se va colmando. La expectativa crece y los afortunados que podrán ver a Lionel Messi disfrutan cada momento. Las entradas para este partido se agotaron en apenas tres horas y fueron muchos los que se quedaron con las ganas. Antes de ingresar al estadio, MDZ Online habló con varios hinchas que explicaron cómo lograr conseguir su ticket.

Gonzalo llegó con dos amigos más y admitió que tuvo mucha suerte. "Era el encargado de sacar para los pibes y me colgué. Entré 5 minutos antes de que abra y por suerte me tocó un buen puesto. Una vez que me dieron el turno fue fácil", reveló. Joaquín, llegó muy feliz porque es la primera vez que va a ver a Leo en vivo. Consiguió entradas para él y 3 amigos más .

Brian, quien llegó junto a Iara vestidos de celeste y blanco para alentar a la Selección, relató: "Se conectó un amigo apenas habilitaron la venta y unas horas después ya las pudo comprar. Compró las tres entradas y acá estamos”. Lars, Agustín y Matías, hinchas de Boca, llegaron en familia al Monumental. Tuvieron que armarse de mucha paciencia para poder conseguir los tickets para los tres y así lo contaron.