El mensaje del Toto Salvio que ilusiona a Battaglia y el mundo Boca

Eduardo Salvio transita la parte final de su recuperación de la grave lesión que sufrió a principios de año. El jugador de Boca cuenta los días para regresar y este domingo apareció en las redes sociales respondiendo el posteo de una fanática. "Te extraño, pero no tanto como a los festejos del Toto Salvio", escribió la usuaria y el ex Benfica no dudo: "Pronto".

Y ese pronto podría ser la próxima semana. El pasado viernes tuvo su primera práctica formal de fútbol con el plantel y, si Sebastián Battaglia lo considera, podría incluirlo entre los concentrados para el encuentro con Huracán. Si eso sucede, se tratará de un refuerzo de lujo para un equipo que alterna buenas y malas, y carece de jerarquía.

A fines de febrero, en un encuentro que Boca disputó frente a Sarmiento por la Copa Liga Profesional, Eduardo Salvio sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y comenzó con una larga recuperación que lo tiene próximo a volver a jugar. Su idea era estar disponible para el Superclásico pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo de antemano.