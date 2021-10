Un caso de coronavirus sacude la previa de las Eliminatorias Sudamericanas

uD83CuDDE7uD83CuDDF4CONVOCADOS DE LA VERDEuD83CuDFC6

Ellos son los 53 seleccionados para disputar la triple fecha de octubre ?

uD83CuDDEAuD83CuDDE8 vs uD83CuDDE7uD83CuDDF4 / 07-10

uD83CuDDE7uD83CuDDF4 vs uD83CuDDF5uD83CuDDEA / 10-10

uD83CuDDE7uD83CuDDF4 vs uD83CuDDF5uD83CuDDFE / 14-10 pic.twitter.com/laj02OMOW1